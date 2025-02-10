Galatasaray Frankowski ile anlaştı

Galatasaray, Lens’in Polonyalı savunma oyuncusu Przemyslaw Frankowski ile anlaşma sağladı.

İki kulüp arasındaki görüşmelerde de anlaşma sağlanarak imzalar atıldı.



Kiralık ve satın alma opsiyonu ile anlaşılan 29 yaşındaki futbolcunun akşam saatlerinde İstanbul'da olması bekleniyor.

DAHA ÖNCEKİ İMZALAR

Galatasaray daha önce Morata, Cuesta, Lemina ve Ahmed Kutucu'yu kadrosuna katmıştı.