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Galatasaray Frankowski ile anlaştı: Alacağı ücret belli oldu

Galatasaray, Lens’in savunma oyuncusu Przemyslaw Frankowski ile anlaştı. Polonyalı futbolcuya 1 milyon euro kiralama bedeli ödenecek.

Galatasaray Frankowski ile anlaştı: Alacağı ücret belli oldu

, Lens’in Polonyalı savunma oyuncusu Przemyslaw Frankowski ile anlaşma sağladı. 

İki kulüp arasındaki görüşmelerde de anlaşma sağlanarak imzalar atıldı.

Kiralık ve satın alma opsiyonu ile anlaşılan 29 yaşındaki futbolcunun akşam saatlerinde İstanbul'da olması bekleniyor.

Yıldız futbolcuya 1 milyon euro kiralama bedeli ödenecek, 8 milyon euro opsiyonu olacak. 

DAHA ÖNCEKİ İMZALAR

Galatasaray daha önce Morata, Cuesta, Lemina ve Ahmed Kutucu'yu kadrosuna katmıştı. 

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