Galatasaray Frankowski'yle anlaşma sağladı: Bonservis teklifi ortaya çıktı

Avrupa Ligi için UEFA'ya kadrosunu bildiren Galatasaray, Lens'in sağ beki Frankowski'yi gündemine aldı.

Kariyerini 3 sezondur Lens'de sürdüren 29 yaşındaki futbolcuyla 3,5 yıllık sözleşme konusunda anlaşma sağlandı.

Frankowski'ye senelik 2 milyon euro teklif eden Galatasaray, Fransız kulübünü bonservis konusunda ikna etmeye çalışıyor.

Teklifini 6 milyon euro'ya yükselten Sarı kırmızılılar, Lens'den yanıt bekliyor.

Transfer sonuçlanırsa Polonyalı futbolcu bu sezon sadece Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda forma giyebilecek.

Türk kulüpleri için transfer dönemi 11 Şubat'ta sona erecek.