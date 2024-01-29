Galatasaray - Gaziantep FK (Canlı anlatım)

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında zirve yarışını yakından takip eden Galatasaray, sahasında Gaziantep'i konuk ediyor.

Karşılaşma öncesinde Galatasaray'ın eski oyuncus Cassio Lincoln'e sarı-kırmızılı kulüp tarafından plaket takdim edildi.

İLK 11'LER



Galatasaray: Muslera, Kaan, Nelsson, Sanchez, Berkan, Kerem Demirbay, Torreira, Barış Alper, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi.



Gaziantep FK: Nita, Mbakata, Arda, Ertuğrul, Djilobodji, Jevtovic, Furkan, Maxim, Sorescu, Markovic, Dragus.

ORTA HAKEM VE VAR HAKEMİ

Mücadelede hakem Arda Kardeşler'in yardımcılığını Mehmet Emin Tuğral ile Esat Sancaktar üstlenecek.

VAR'da Mustafa Öğretmenoğlu görev alırken, AVAR koltuğunda ise Erkan Engin bulunuyor.

CANLI ANLATIM

1' Karşılaşma Galatasaray'ın santrasıyla başladı.

4' Dries Mertens'in serbest vuruştan ceza sahasına ortaladığı topa Icardi kafa vurdu top üst direğe çarparak auta çıktı.

8' Barış Alper, ceza sahası sol çaprazdan şutunu çekti top yan ağlarda kaldı.

10' Gaziantep'te Arda Kızıldağ'ın savunma arkasına attığı ara pası Markovic ile anlaşamadıkları için auta çıktı.

12' Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz'ın sağ kanattan ceza sahasına yaptığı orta kaleci Nita'nın kontrolünde kaldı.

14' Sarı-kırmızılılarda Kaan Ayhan'ın son çizgiden ceza yayına doğru çevirmek istediği topa Jevtovic müdahale ederek taca attı.

16' Icardi sağ kanattan taşıdığı topu ceza sahasında Kerem Aktürkoğlu'na göndermek istedi Djilobodji tehlikeyi uzaklaştırdı.

19' Kerem Aktürkoğlu ceza sahası sol çaprazında kaleciyle karşı karşıya kaldı kaleci Nita gol olmasını engelledi.

22' Gaziantep gole çok yaklaştı. Lazar Markovic'in ceza sahası sağ çaprazından çektiği sert şutu Muslera kornere çıkardı.

25' Torreira'nın ara pasında savunma arkasına sarkan Mertens sağ çaprazdan şutunu çekti top auta çıktı.

29' GOL! Gaziantep'te Djilobodji'nin sol kanattan ceza sahasına çevirdiği ortaya altı pasta Arda Kızıldağ kafa vurdu ve topu ağlarla buluşturarak takımını 1-0 öne geçirdi.

34' Mertens'in ortaladığı topa Nelsson kafa vurdu top üstten auta çıktı.

35' Draguş Torreira'ya yaptığı müdahalenin ardından sarı kart gördü.

36' Ceza sahası içinde Torrerira'nın kafa vuruşu Nita'nın kontrolünde kaldı.

37' Torreira savunma arkasına gönderdiği topun hızını iyi ayarlayamadı Barış Alper'i aşan top auta çıktı.

40' Gaziantep'te Furkan Soyalp, Mertens'e topsuz alanda yaptığı faulden dolayı sarı kart gördü. Galatasaray kaleyi cepheden gören bir noktadan frikik kullanacak.

42' Kerem Demirbay'ın sert şutunda top üst direkten geri döndü! Atağın devamında Torreira'nın şutunda top auta çıktı.

44' Gaziantep kontra atağa çıkarken Muslera orta sahaya kadar gelerek bir defans oyuncusu gibi tehlikeyi uzaklaştırdı.

45' Karşılaşmada ilk yarının sonuna 3 dakika ilave süre eklendi.

45+1' Draguş altı pasta topuğuyla estetik bir vuruş yaptı top Muslera'nın kontrolünde kaldı.

45+2' Berkan Kutlu, Arda Kızıldağ'a yaptığı müdahalenin ardından sarı kart gördü.

45+3 Mücadelenin ilk yarısı Gaziantep'in 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

İKİNCİ YARI

46' Galatasarayda Kerem Demirbay yerini Wilfried Zaha'ya bıraktı.

46' İkinci yarıya Gaziantep başladı.

51' Torreira'nın ara pasında Mertens ceza sahası sağ çaprazdan şutunu gönderdi Nita topu kornere çeldi.

54' Galatasaray, bu dakikalarda oyunu Gaziantep yarı sahasına yıkmış durumda.

56' Mauro Icardi'nin ceza sahasından kafa vuruşu auta çıktı.

57' Gaziantep'te Draguş ceza sahasında içeriye topu çevirmek istedi Berkan Kutlu müdahale etti.

58' Galatasaray'da Dries Mertens'in ceza sahası sol çaprazdan çektiği sert şut direkten döndü!

60' Kerem Aktürkoğlu'nun ceza yayından çektiği sert şut kornere çıktı.

61' Wilfried Zaha ceza sahası içinde kendine şut pozisyonu yarattı ancak top yan ağlarla buluştu.

63' Lazar Markovic uzaktan şutunu çekti yavaş giden top Muslera'nın kontrolünde kaldı.

64' Icardi topu ağlarla buluşturdu ancak gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

68' Mertens'in ceza sahası sağ çaprazdan çektiği şut Arda Kızıldağ'ın müdahalesiyle kornere çıktı.

71' Galatasaray'da Berkan Kutlu ile Kerem Aktürkoğlu yerini Tete ile Halil Dervişoğlu'na bıraktı.

72' GOL! Wilfried Zaha ceza sahası içinde yaptığı sert vuruşla topu ağlarla buluşturarak sokura yeniden denge sağladı.