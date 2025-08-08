Galatasaray, Gaziantep FK deplasmanında sezonu açıyor: İlk 11'de sürpriz

Son şampiyon Galatasaray, yeni sezona Gaziantep FK deplasmanında başlıyor. Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nda saat 21.30'da başlayacak maçı hakem Ali Şansalan yönetecek.



Üst üste dördüncü şampiyonluk hedefiyle santra yapacak Okan Buruk'un ekibinde önemli eksikler var.



Henüz hazır olmayan Osimhen ve Icardi'nin yanı sıra Alvaro Morata da Gaziantep kafilesinde yer almadı.