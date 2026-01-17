Galatasaray, Gaziantep FK karşısında evinde iki puan bıraktı

TRİBÜNLERDE BÜYÜK BOŞLUKLAR

Galatasaray taraftarı, Gaziantep FK maçına ilgi göstermedi.

Son sezonlarda iç sahada 45 binden fazla seyirci ortalaması yakalayan sarı-kırmızılı ekip, Gaziantep FK maçını yaklaşık 35 bin taraftar önünde oynadı. Tribünlerdeki büyük boşluklar dikkati çekti.

BURAK YILMAZ CEZALI

Kırmızı-siyahlı takımda teknik direktör Burak Yılmaz, cezası nedeniyle müsabakada görev yapamadı.

Gaziantep FK'nin Ziraat Türkiye Kupası'nda Kocaelispor ile oynadığı maçta hakeme yönelik tepkisinden dolayı kırmızı kart gören genç teknik adam, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği tarafından tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk edildi.

Cezası henüz açıklanmayan Burak Yılmaz, hakkındaki tedbir kararından dolayı soyunma odası ve yedek kulübesine giremedi.

GAZİANTEP FK'DA 3 DEĞİŞİKLİK

Kırmızı-sihaylı takımın teknik direktörü Burak Yılmaz, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Kocaelispor müsabakasının ilk 11'ine göre 3 değişikliğe gitti.

Gaziantep FK, Galatasaray mücadelesine Zager Gören, Nazım Sangare, Nihad Mujakic, Arda Kızıldağ, Ogün Özçiçek, Melih Kabasakal, Luis Perez, Yusuf Kabadayı, Alexandru Maxim, Denis Draguş, Mohamed Bayo 11'i ile çıktı.

Güneydoğu Anadolu temsilcisinin yedek kulübesinde Burak Bozan, Cristian Sorescu, Mervan Müjdeci, Ali Osman Kalın, Karamba Gassama, Victor Ntino-Emo Gidado, Christopher Lungoyi ve Muhammet Akmelek görev bekledi.

Burak Yılmaz, Galatasaray karşısında cezalı Tayyip Talha Sanuç ve Drissa Camara'dan yararlanamadı. Yılmaz, 1-0 kazandıkları Kocaelispor mücadelesinde ilk 11'de oynattığı yeni transfer Karamba Gassama'yı ise yedeğe çekti.

Genç teknik adam, bu oyuncuların yerine Melih Kabasakal ile yeni transferler Nihad Mujakic ve Denis Draguş'u sahaya sürdü.