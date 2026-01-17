Galatasaray, Gaziantep FK karşısında evinde iki puan bıraktı
17.01.2026 08:42
Son Güncelleme: 17.01.2026 22:00
Süper Lig'in 18. haftasında Gaziantep FK'yı konuk eden Galatasaray, rakibiyle berabere kaldı.
Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray ile Gaziantep FK karşı karşıya geldi.
RAMS Park'ta oynanan müsabaka, 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.
Gaziantep FK, 73. dakikada Bayo'nun golüyle 1-0 öne geçti. Galatasaray, 84. dakikada Barış Alper Yılmaz ile eşitliği sağladı.
Bu skorun ardından üç maçlık galibiyet serisi sona eren ve puanını 43 yapan Galatasaray, liderliğini sürdürdü. Kazanamama serisi beş maça çıkan Gaziantep FK ise 24 puanla 8. basamakta yer aldı.
Galatasaray önce Şampiyonlar Ligi'nde 21 Ocak Çarşamba günü Atletico Madrid, sonra ise Süper Lig'in 19. haftasında Karagümrük deplasmanına çıkacak. Gaziantep FK ise Konyaspor'u ağırlayacak.
Galatasaraylı Eren Elmalı'nın rakip yarı alanda gol aradığı an.
ÖNE ÇIKAN DAKİKALAR
GALATASARAY 1-1 GAZİANTEP FK
1' Maç başladı.
7' Gaziantep FK tehlikesi! Kazanılan kornerde ceza sahasına yapılan ortaya yükselen Draguş'un kafa vuruşu auta gitti.
10' Galatasaray gole çok yaklaştı! Sol kanattan çalımlarla çizgiye inen Barış Alper'in içeriye çevirdiği topu Yunus Akgün gelişine tamamlamak istedi ancak meşin yuvarlak üstten auta gitti.
22' Galatasaray tehlikesi! Korneri kullanan Barış Alper'in ortasına arka direkte vuran Sallai'nin şutu direğin hemen yanından auta gitti.
29' Gaziantep FK gole yaklaştı! Draguş'un ceza sahası içine yaptığı ortaya yükselen Bayo'nun kafa vuruşunu kaleci Uğurcan son anda köşeden çıkardı.
İlk yarı sona erdi.
46' İkinci devre başladı.
50' KARŞI KARŞIYA! Gaziantep FK hızlı hücumunda sağ kanattan topla hareketlenen Draguş'un derinlemesine pasıyla ceza sahasına giren Bayo'nun şutunu kaleci Uğurcan kurtardı.
54' Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz, Gaziantep FK'da Nazım Sangare sarı kart gördü.
58' Galatasaray Icardi ile gole yaklaştı! Sarı-kırmızılılarda sol iç koridordan topla ilerleyen Abdülkerim'in ortasına kafasıyla vuran Icardi'nin şutu üstten auta gitti.
67' SON ANDA MÜDAHALE! Galatasaray'da Yunus Akgün'ün ara pasıyla ceza sahasına giren Mauro Icardi'nin şutunda Gaziantep FK savunmasından Arda son anda ayak koydu ve meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.
70' Gaziantep FK'da Perez, Eren'e yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.
71' Galatasaray gole yaklaştı! Kazanılan kornerde Barış Alper'in ceza sahası içine gönderdiği topa Lemina'nın yaptığı kafa vuruşunu kaleci Zafer son anda kurtardı.
73' GOL! Gaziantep FK 1-0 önde! Sol kanattan gelişen atakta ceza sahasına giren Yusuf Kabadayı'nın şutu savunmadan sekti. Seken topu tamamlayan Bayo, takımını üstünlüğe taşıdı.
78' Galatasaray'da Mauro Icardi, yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.
84' GOL! Galatasaray eşitliği yakaladı! Kazımcan Karataş'ın kullandığı uzun taç atışı sonrası arka direğe seken topu Barış Alper tamamladı ve skor 1-1'e geldi.
90+4' Galatasaray'da Lemina, yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.
Galatasaraylı Barış Alper Yılmaz ve Gaziantep FK oyuncusu Perez'in ikili mücadelesi.
İLK 11'LER
Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Davinson, Abdülkerim, Eren, Lemina, İlkay, Sane, Yunus, Barış Alper, Icardi.
Gaziantep FK: Zafer, Luis Perez, Arda, Mujakic, Melih, Sangare, Ogün, Yusuf, Maxim, Draguş, Bayo.
BURUK'TAN 2 DEĞİŞİKLİK
Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, Fenerbahçe'ye 2-0 kaybedilen Turkcell Süper Kupa maçının ilk 11'ine göre 2 değişikliğe gitti.
Süper Lig'de ilk yarıyı en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 3 puan önünde lider tamamlayan sarı-kırmızılı ekip, ikinci devreyi RAMS Park'taki Gaziantep FK müsabakasıyla açtı.
Galatasaray, karşılaşmaya Uğurcan Çakır, Roland Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Mario Lemina, İlkay Gündoğan, Leroy Sane, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz, Mauro Icardi 11'i ile başladı.
Ev sahibi ekibin yedek kulübesinde Batuhan Şen, Günay Güvenç, Ahmed Kutucu, Kaan Ayhan, Yusuf Demir, Yusuf Dağhan Karaman, Eyüp Can Karasu, Cihan Akgün, Kazımcan Karataş görev bekledi.
Teknik direktör Okan Buruk, Fenerbahçe'ye Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 2-0 kaybedilen Turkcell Süper Kupa final maçının ilk 11'inde biri mecburi 2 değişiklik yaptı.
Kaleyi Günay Güvenç'in yerine Uğurcan Çakır'a emanet eden Buruk, orta sahada sarı kart cezalısı Lucas Torreira'nın yerine İlkay Gündoğan'ı oynattı.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk.
SANCHEZ'E 100. MAÇ PLAKETİ
Galatasaray Kulübü, Kolombiyalı stoper Davinson Sanchez'e sarı-kırmızılı formayla 100 maça çıktığı için plaket verdi.
Turkcell Süper Kupa finalindeki Fenerbahçe derbisiyle Galatasaray kariyerindeki 100. resmi maçına çıkan Sanchez'e plaketini ve sırtında 100 yazan formayı kulüp başkanı Dursun Özbek takdim etti.
Öte yandan maç öncesinde farklı yaş kategorilerinde kupa kazanan yüzme sporcuları tribünleri selamladı.
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, 100. maçına çıkan Davinson Sanchez'e plaket verdi.
TRİBÜNLERDE BÜYÜK BOŞLUKLAR
Galatasaray taraftarı, Gaziantep FK maçına ilgi göstermedi.
Son sezonlarda iç sahada 45 binden fazla seyirci ortalaması yakalayan sarı-kırmızılı ekip, Gaziantep FK maçını yaklaşık 35 bin taraftar önünde oynadı. Tribünlerdeki büyük boşluklar dikkati çekti.
BURAK YILMAZ CEZALI
Kırmızı-siyahlı takımda teknik direktör Burak Yılmaz, cezası nedeniyle müsabakada görev yapamadı.
Gaziantep FK'nin Ziraat Türkiye Kupası'nda Kocaelispor ile oynadığı maçta hakeme yönelik tepkisinden dolayı kırmızı kart gören genç teknik adam, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği tarafından tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk edildi.
Cezası henüz açıklanmayan Burak Yılmaz, hakkındaki tedbir kararından dolayı soyunma odası ve yedek kulübesine giremedi.
GAZİANTEP FK'DA 3 DEĞİŞİKLİK
Kırmızı-sihaylı takımın teknik direktörü Burak Yılmaz, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Kocaelispor müsabakasının ilk 11'ine göre 3 değişikliğe gitti.
Gaziantep FK, Galatasaray mücadelesine Zager Gören, Nazım Sangare, Nihad Mujakic, Arda Kızıldağ, Ogün Özçiçek, Melih Kabasakal, Luis Perez, Yusuf Kabadayı, Alexandru Maxim, Denis Draguş, Mohamed Bayo 11'i ile çıktı.
Güneydoğu Anadolu temsilcisinin yedek kulübesinde Burak Bozan, Cristian Sorescu, Mervan Müjdeci, Ali Osman Kalın, Karamba Gassama, Victor Ntino-Emo Gidado, Christopher Lungoyi ve Muhammet Akmelek görev bekledi.
Burak Yılmaz, Galatasaray karşısında cezalı Tayyip Talha Sanuç ve Drissa Camara'dan yararlanamadı. Yılmaz, 1-0 kazandıkları Kocaelispor mücadelesinde ilk 11'de oynattığı yeni transfer Karamba Gassama'yı ise yedeğe çekti.
Genç teknik adam, bu oyuncuların yerine Melih Kabasakal ile yeni transferler Nihad Mujakic ve Denis Draguş'u sahaya sürdü.