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Galatasaray, Gaziantep FK maçı hazırlıklarına başladı

Galatasaray, Süper Lig'in 5. haftasında alınan 5-0'lık Çaykur Rizespor galibiyetinin ardından, 3. hafta erteleme maçında Gaziantep ile oynayacağı mücadelenin hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Galatasaray, Gaziantep FK maçı hazırlıklarına başladı

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 3. hafta erteleme maçında Gaziantep FK ile evinde oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde dinamik ısınmayla başlayan idman, topa sahip olma çalışmasıyla devam etti. Antrenman çift kale maçla sona erdi.

Yeni transfer Roland Sallai de ilk antrenmanına çıktı.

Sarı-kırmızılılar yarın saat 18.00'de yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

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