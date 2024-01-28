Galatasaray-Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Süper Lig 23. hafta)

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray taraftarı önünde Gaziantep FK ile kozlarını paylaşacak. Nefes kesecek olan mücadele öncesinde karşılaşmanın canlı yayın bilgiler belli oldu. Peki, Galatasaray-Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?



GALATASARAY-GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?



Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında yarın sahasında Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek.



RAMS Park'ta yapılacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmada hakem Arda Kardeşler düdük çalacak.



Mücadele Bein Sports ekranlarından canlı yayınlanacak.



GALATASARAY 57 PUANLA İKİNCİ SIRADA



Süper Lig'de çıktığı 22 müsabakada 18 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı takım, 57 puan topladı. Fenerbahçe'nin aynı puanla liderlik koltuğunda oturduğu ligde Galatasaray, averajla ikinci sırada yer alıyor.



Gaziantep FK ise ligde oynadığı maçların 6'sını kazanırken, 5'inde berabere kaldı ve 11'ini kaybetti. Gaziantep temsilcisi, topladığı 23 puanla 23. haftaya 15. sırada başladı.



Galatasaray, iki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maçı 3-0 kazanmıştı.



4 FUTBOLCU EKSİK



Galatasaray'da 4 futbolcu, Gaziantep FK maçının kadrosunda yer alamayacak.



Sarı-kırmızılı takımda sakatlığı bulunan Abdülkerim Bardakcı, geçirdiği ameliyat sonrası tedavisi süren Sergio Oliveira ile Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele eden ülkelerinin milli takımlarında yer alan Hakim Ziyech ve Cedric Bakambu, yarınki maçta görev yapamayacak.



Galatasaray'da Davinson Sanchez ve Kerem Aktürkoğlu da müsabaka öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor.



LİGDE SON 10 MAÇTA MAĞLUP OLMADI



Galatasaray, Süper Lig'deki son 10 maçında rakipleri karşısında mağlubiyet yaşamadı. Sarı-kırmızılı takım, ligin 12. haftasında Atakaş Hatayspor'a yenildikten sonra çıktığı müsabakalarda 8 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti.



Galatasaray, ayrıca ligdeki son 3 maçından galibiyetle ayrıldı. SAHASINDA YENİLMİYOR



Galatasaray, Süper Lig'de sahasında çıktığı son 28 maçta mağlup olmadı.



Ligde taraftarı önündeki son yenilgisini geçen sezon iç sahada çıktığı ilk karşılaşma olan Giresunspor maçında yaşayan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki 28 mücadeleyi kaybetmedi.



Galatasaray, söz konusu süreçte Seyrantepe'de çıktığı lig karşılaşmalarında 26 galibiyet, 2 beraberlik yaşadı.