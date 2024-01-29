Galatasaray-Gaziantep FK maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? İlk 11'ler belli oldu

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray taraftarı önünde Gaziantep FK ile kozlarını paylaşacak. Nefes kesecek olan mücadele öncesinde karşılaşmanın canlı yayın bilgiler belli oldu. Peki, Galatasaray-Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?



GALATASARAY-GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?



Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında bu akşam sahasında Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek.



RAMS Park'ta yapılacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmada hakem Arda Kardeşler düdük çalacak.



Mücadele Bein Sports ekranlarından canlı yayınlanacak.

İLK 11'LER

Galatasaray: Muslera, Kaan, Nelsson, Sanchez, Berkan, Kerem Demirbay, Torreira, Barış Alper, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi.



Gaziantep FK: Nita, Mbakata, Arda, Ertuğrul, Djilobodji, Jevtovic, Furkan, Maxim, Sorescu, Markovic, Dragus.