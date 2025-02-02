Galatasaray, Gaziantep FK maçına hazır
Galatasaray, Süper Lig'de Gaziantep FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Galatasaray, Süper Lig’in 22. haftasında Gaziantep FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün Metin Oktay Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla tamamladı.
Dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.
Öte yandan tedavisine İstanbul'da devam etmek için dün İstanbul'a gelen Arjantinli futbolcu Mauro Icardi, antrenmanı ziyaret etti.
Sarı-kırmızılılar, Süper Lig’in 22. haftasında yarın saat 20.00’de Gaziantep FK'ya konuk olacak.
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