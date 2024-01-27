Galatasaray, Gaziantep FK maçının hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 23. haftasında Gaziantep FK ile evinde oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınmayla başladı.

İki grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman topa sahip olma çalışmasının ardından hücum çalışmasıyla sona erdi.

Galatasaray yarın saat 18.00’de yapacağı idmanla Gaziantep FK maçı hazırlıklarını tamamlayacak.

LİNCOLN'DEN ZİYARET



Sarı-kırmızılıların eski futbolcusu Cassio Lincoln, Galatasaray'ın Gaziantep FK maçı hazırlıkları kapsamında bu sabah gerçekleştirdiği idmana ziyarette bulundu. Lincoln, Teknik Direktör Okan Buruk ile de bir süre sohbet etti.