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Galatasaray, Gaziantep FK maçının hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray, Süper Lig'de Gaziantep FK ile oynayacağı mücadelenin hazırlıklarını sürdürdü. Sarı-kırmızılıların eski futbolcusu Cassio Lincoln antrenmana ziyarette bulundu.

Galatasaray, Gaziantep FK maçının hazırlıklarını sürdürdü

, Trendyol ’in 23. haftasında Gaziantep FK ile evinde oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınmayla başladı.

İki grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman topa sahip olma çalışmasının ardından hücum çalışmasıyla sona erdi.

Galatasaray yarın saat 18.00’de yapacağı idmanla Gaziantep FK maçı hazırlıklarını tamamlayacak.

LİNCOLN'DEN ZİYARET

Sarı-kırmızılıların eski futbolcusu Cassio Lincoln, Galatasaray'ın Gaziantep FK maçı hazırlıkları kapsamında bu sabah gerçekleştirdiği idmana ziyarette bulundu. Lincoln, Teknik Direktör Okan Buruk ile de bir süre sohbet etti.

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