Galatasaray, Gençlerbirliği karşısında: İlk 11 belli oldu

İLKAY GÜNDOĞAN DÖNÜYOR

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu İlkay Gündoğan, teknik direktör Okan Buruk'un görev vermesi durumunda oynayabilecek.

Son olarak Süper Lig'in 9. haftasındaki RAMS Başakşehir mücadelesinde forma giyen İlkay, sakatlığı nedeniyle ligdeki Göztepe, Trabzonspor ve Kocaelispor, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise Bodo/Glimt ve Ajax müsabakalarında süre alamadı.

Yaklaşık 1 ay formasından uzak kalan İlkay, Gençlerbirliği maçıyla sahalara dönecek.

TORREIRA KART SINIRINDA

Sarı-kırmızılı ekipte Uruguaylı orta saha oyuncusu Lucas Torreira, Gençlerbirliği mücadelesi öncesinde sarı kart sınırında bulunuyor.

Ligde geride kalan bölümde 3 sarı kartla cezalandırılan Torreira, yarınki karşılaşmada sarı kart görmesi durumunda 14. haftadaki Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyecek.