Galatasaray, Gençlerbirliği karşısında: İlk 11 belli oldu
22.11.2025 08:25
Son Güncelleme: 22.11.2025 18:59
NTV - Haber Merkezi
Galatasaray, Süper Lig'in 13. haftasında Gençlerbirliği'ni konuk edecek. İşte ayrıntılar ve ilk 11'ler...
Galatasaray zirvede kalmanın peşinde. Son 5 maçında 2 galibiyette kalarak Fenerbahçe ile farkın 1 puana düşmesine engel olamayan sarı-kırmızılılar, küme düşme hattından uzaklaşmaya çalışan Gençlerbirliği'ni ağırlayacak.
Rams Park'ta saat 20.00'de başlayacak maçı hakem Ozan Ergün yönetecek.
GALATASARAY'DA EKSİK ÇOK
Sarı kırmızılılarda tedavileri süren Osimhen, Yunus, Kaan ve Berkan'ın yanı sıra bahis cezası alan Eren Elmalı ve Metehan Baltacı forma giyemeyecek.
Galatasaray'da Victor Osimhen, karşılaşmada sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek.
İLKAY GÜNDOĞAN DÖNÜYOR
Galatasaray'ın yıldız futbolcusu İlkay Gündoğan, teknik direktör Okan Buruk'un görev vermesi durumunda oynayabilecek.
Son olarak Süper Lig'in 9. haftasındaki RAMS Başakşehir mücadelesinde forma giyen İlkay, sakatlığı nedeniyle ligdeki Göztepe, Trabzonspor ve Kocaelispor, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise Bodo/Glimt ve Ajax müsabakalarında süre alamadı.
Yaklaşık 1 ay formasından uzak kalan İlkay, Gençlerbirliği maçıyla sahalara dönecek.
TORREIRA KART SINIRINDA
Sarı-kırmızılı ekipte Uruguaylı orta saha oyuncusu Lucas Torreira, Gençlerbirliği mücadelesi öncesinde sarı kart sınırında bulunuyor.
Ligde geride kalan bölümde 3 sarı kartla cezalandırılan Torreira, yarınki karşılaşmada sarı kart görmesi durumunda 14. haftadaki Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyecek.
Galatasaraylı Lucas Torreira'nın sezon başında oynanan hazırlık maçında attığı gol sonrası yaşadığı sevinç.
GENÇLERBİRLİĞİ CEPHESİ
Yeni teknik direktörüyle 2 maçta 3 puan toplayan Gençlerbirliği, küme düşme hattının 2 puan üzerinde.
Ligdeki son karşılaşmasında sahasında Başakşehir'i 2-1 yenen başkent ekibi, 11 puanla 14. sırada yer alıyor.
Teknik direktör Volkan Demirel yönetimindeki kırmızı-siyahlılarda kart cezalısı Pedro Pereria ile tedavisi devam eden Gökhan Akkan'ın Galatasaray maçında görev alamayacağı bildirildi.
Gençlerbirliği, Süper Lig'de sarı-kırmızılılara karşı son maçını 2 Mayıs 2021 tarihinde sahasında oynamış ve sahadan 2-0 mağlubiyetle ayrılmıştı.
İLK 11'LER
Galatasaray: Günay, Singo, Sanchez, Abdülkerim, Kazımcan, Torreira, Sara, Lemina, Sane, Sallai, Barış Alper Yılmaz.
Gençlerbirliği: Velho, Thalisson, Goutas, Zuzek, Hanousek, Dele Bashiru, Oğulcan, Göktan, Koita, Tongya, Niang.