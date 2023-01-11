Galatasaray, Gençlerbirliği ve Konyaspor'dan Ahmet Çalık klibi: Ölüm yıl dönümünde anılıyor

Ahmet Çalık, 11 Ocak 2022 tarihinde şubat ayında yapmayı planladığı düğün nedeniyle Ankara'ya nikah tarihi almaya gittiği sırada Gölbaşı ilçesi Hacılar Mahallesi'nde kullandığı aracın kontrolden çıkıp şarampole devrilmesi sonucu yaşamını yitirmişti.

Süper Lig 2021-2022 Sezonu'na da adı verilen Ahmet Çalık, vefatının birinci yılında spor camiası tarafından anılıyor.



Alt yapısında yetiştiği Gençlerbirliği'nin yanı sıra Galatasaray ve Konyaspor takımlarında görev yapıp 8 defa da milli formayı giyme şansını bulan Çalık anısına formasını giydiği takımlar, sosyal medya hesaplarından, ‘Çok özledik', 'Acımız halen çok taze. Seni çok özlüyoruz Ahmet’ paylaşımında bulunarak milli futbolcuyu hazırladıkları kliple andı.



Gençlerbirliği, Galatasaray ve Konyaspor takımlarıyla tüm kulvarlarda 225 maçta görev yapan Çalık, gösterdiği performans ile milli takıma kadar yükselmeyi başarmıştı. Milli Takım'da 8 maça çıkan Çalık, Moldova karşısında Türkiye'nin 3-1 galip geldiği özel maçta gol sevinci de yaşadı.

GALATASARAY, GENÇLERBİRLİĞİ VE KONYASPOR'DAN PAYLAŞIM

