Galatasaray-GMG Kastamonuspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Ziraat Türkiye Kupası)

Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında Galatasaray yarın sahasında GMG Kastamonuspor'u ağırlayacak. Süper Lig'in son haftasında Kayserispor'a yenilerek darbe alan Galatasaray, Kastamonuspor'u yenerek biraz da olsa moral kazanmak istiyor. Peki, Galatasaray-GMG Kastamonuspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?



GALATASARAY-KASTAMONUSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?



Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında 19 Ekim Çarşamba günü sahasında Kastamonuspor'u ağırlayacak. Nef Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak müsabakayı hakem Yiğit Arslan yönetecek.



Mücadele A Spor'dan canlı olarak yayınlanacak.

KAZANAN TAKIM BİR ÜST TURA YÜKSELECEK



Statü gereği tur, tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Karşılaşmayı kazanan takım, 4. tura yükselecek.



Süper Lig'de geçen sezonu 13. sırada bitiren Galatasaray, kupaya bu turdan dahil oldu. GMG Kastamonuspor, 2. turdan başladığı kupada Nevşehir Belediyespor'u eleyerek 3. turda yükseldi.

GALATASARAY KUPAYI EN FAZLA KAZANAN TAKIM



Galatasaray, 18 kezle Türkiye Kupası'nda en fazla şampiyonluk yaşayan takım unvanını taşıyor.



Galatasaray toplamda 23 kez final oynarken, 18 kez kazanan taraf oldu.



Sarı-kırmızılılar, Türkiye Kupası'nda geçen sezon 5. turda Denizlispor'a elendi.