Galatasaray, Göztepe deplasmanında. İlk 11'de Icardi kararı

Galatasaray hem yara sarmaya, hem de zirvede 4 puanlık farkı korumaya çalışacak.

Trabzonspor'a yenilen sarı kırmızılılar erteleme maçında Göztepe'ye konuk olacak.

Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak ve saat 20'de başlayacak mücadeleyi hakem Alper Akarsu yönetecek.

EKSİKLER VE KART SINIRI



Kolu kırılan Victor Osimhen kadroda yok. Abdülkerim Bardakcı ise cezasına rağmen takıma destek olmak için kamp kadrosunda yer aldı. Son antrenmanda takımla çalışan Gabriel Sara İzmir'e giden kafilede.



İzmir ekibinde Bokole cezalı, İsmail Köybaşı ve Furkan Bayır'ın da sakatlıkları sürüyor.



Eren Elmalı bu maçta sarı kart görmesi halinde Kocaelispor karşılaşmasında cezalı duruma düşecek.