Galatasaray, Göztepe karşısında geri döndü: 3 puan ikinci yarıda geldi

Trendyol Süper Lig 'in 10. haftasında Galatasaray ile Göztepe karşı karşıya geldi. RAMS Park'ta oynanan müsabaka, ev sahibi ekibin 3-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı. Galatasaray 'a galibiyeti getiren golleri 19. dakikada Victor Osimhen, 63. dakikada Gabriel Sara ve 67. dakikada Mauro Icardi kaydetti. Konuk ekibin tek sayısı 6. dakikada Efkan Bekiroğlu'ndan geldi. Göztepe 'de Bokele, 42. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kartla oyundan ihraç edildi. Bu skorun ardından üst üste ikinci galibiyetini alan Galatasaray, puanını 28'e yükseltti ve liderliğini sürdürdü. Bu sezon ikinci kez yenilen Göztepe ise 16 puanla 5. basamakta yer buldu. Galatasaray, Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor'u ağırlayacak. Göztepe ise Gençlerbirliği'ni konuk edecek.

62' Galatasaray'da Jakobs ve Davinson oyundan çıktı. Eren Elmalı ve Kaan Ayhan oyuna dahil oldu.

6' GOL! Göztepe 1-0 önde! Hızlı hücüm şansı yakalayan Göztepe 'de Juan'ın ara pasıyla savunma arkasına sarkan Janderson, karşı karşıya pozisyonda vuruşunu yaptı. Direkten dönen top, Efkan'ın önüne düştü. Önce Sallai sonra da Uğurcan'ı çalımla geçen Efkan Bekiroğlu'nun vuruşu ağlarla buluştu.

BURUK'TAN TEK DEĞİŞİKLİK



Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk, son resmi müsabakanın ilk 11'inde tek değişikliğe gitti.



Galatasaray, RAMS Park'ta yapılan müsabakaya Uğurcan Çakır, Roland Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs, Mario Lemina, Gabriel Sara, Leroy Sane, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz ve Victor Osimhen ilk 11'i ile çıktı.



İstanbul'un sarı-kırmızılı takımının yedek kulübesinde ise Günay Güvenç, Metehan Baltacı, Mauro Icardi, Eren Elmalı, Berkan Kutlu, Ahmed Kutucu, Kaan Ayhan, Yusuf Demir, Kazımcan Karataş ve Arda Ünyay yer aldı.



Teknik direktör Okan Buruk, son olarak UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Norveç temsilcisi Bodo/Glimt ile oynadıkları karşılaşmaya göre ilk 11'inde zorunlu tek değişikliğe gitti.



Son maçta orta sahada görev alan Lucas Torreira, babasının kalp krizi geçirmesinden dolayı izin alarak ülkesi Uruguay'a gitti. Okan Buruk, Göztepe müsabakasında forma giyemeyen Torreira'nın yerine Brezilyalı Gabriel Sara'yı ilk 11'de oynattı.

TORREIRA TAKIM ARKADAŞLARIYLA GÖRÜŞTÜ



Babasının rahatsızlığı nedeniyle ülkesine giden Lucas Torreira, maç öncesi takım arkadaşlarıyla görüntülü görüşme gerçekleştirdi.



Tecrübeli futbolcunun ısınma için sahaya çıkmayı bekleyen takım arkadaşlarıyla görüntülü görüşerek hem başarı dilediği hem de galibiyet beklediğini söylediği öğrenildi.



Galatasaraylı futbolcuların da Torreira'ya galibiyet sözü verdiği bildirildi.



FİLİSTİNLİ ÇOCUKLAR SEREMONİDE



İki takımın oyuncuları, seremoniye Filistinli çocuklarla çıktı.



Galatasaray Kulübü, Göztepe müsabakası öncesinde düzenlenen seremonide futbolcularla birlikte İsrail'in soykırımına maruz kalan Filistinli çocuklara yer verdi.



Bu sırada "Filistin'de devam eden insan haklarına aykırı zulmün sona ermesini umut ediyoruz." anonsu yapıldı.