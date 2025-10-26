Galatasaray, Göztepe karşısında geri döndü: 3 puan ikinci yarıda geldi
Galatasaray, Süper Lig'in 10. haftasında Göztepe'yi geriye düştüğü maçta mağlup etti.
Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray ile Göztepe karşı karşıya geldi.
RAMS Park'ta oynanan müsabaka, ev sahibi ekibin 3-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.
Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 19. dakikada Victor Osimhen, 63. dakikada Gabriel Sara ve 67. dakikada Mauro Icardi kaydetti. Konuk ekibin tek sayısı 6. dakikada Efkan Bekiroğlu'ndan geldi.
Göztepe'de Bokele, 42. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.
Bu skorun ardından üst üste ikinci galibiyetini alan Galatasaray, puanını 28'e yükseltti ve liderliğini sürdürdü. Bu sezon ikinci kez yenilen Göztepe ise 16 puanla 5. basamakta yer buldu.
Galatasaray, Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor'u ağırlayacak. Göztepe ise Gençlerbirliği'ni konuk edecek.
ÖNE ÇIKAN DAKİKALAR
GALATASARAY 3-1 GÖZTEPE
1' Maç başladı.
6' GOL! Göztepe 1-0 önde! Hızlı hücüm şansı yakalayan Göztepe'de Juan'ın ara pasıyla savunma arkasına sarkan Janderson, karşı karşıya pozisyonda vuruşunu yaptı. Direkten dönen top, Efkan'ın önüne düştü. Önce Sallai sonra da Uğurcan'ı çalımla geçen Efkan Bekiroğlu'nun vuruşu ağlarla buluştu.
14' Galatasaray etkili geldi! Ceza yayı önünde topla buluşan Gabriel Sara'nın vuruşu direğin yanından dışarı gitti.
15' Galatasaray'da Davinson Sanchez, Janderson'a yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.
17' Göztepe etkili geldi! Sol kanatta topla buluşan Efkan Bekiroğlu'nun sağına çekeren yaptığı vuruş kaleci Uğurcan'da kaldı.
19' GOL! Galatasaray beraberliği yakaladı! Göztepe savunmasının büyük hatasında araya giren Victor Osimhen, kaleciyi geçerek meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve skor 1-1'e geldi.
30' Göztepe'de Bokele, Sane'ye yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.
34' Galatasaray gole yaklaştı! Ceza sahası dışında topla buluşan Roland Sallai'nin şutu direkten döndü.
42' KIRMIZI KART! Göztepe'de Bokele, ikinci sarıdan kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.
İlk yarı sona erdi.
46' İkinci devre başladı. Galatasaray'da Icardi, Barış Alper Yılmaz'ın yerine oyuna dahil oldu.
57' Galatasaray, Icardi ile kaleyi yokladı! Ceza sahası içinde topla buluşan Victor Osimhen'in yay üzerine çıkardığı meşin yuvarlağa vuruşunu yapan Mauro Icardi'nin şutu kaleci Lis'te kaldı.
59' Galatasaray tehlikesi! Sol kanattan gelişen atakta Jakobs'un ortasına iyi yükselen Osimhen'in kafa vuruşunu kaleci Lis kornere çeldi.
62' Galatasaray'da Jakobs ve Davinson oyundan çıktı. Eren Elmalı ve Kaan Ayhan oyuna dahil oldu.
63' GOL! Galatasaray öne geçti! Ceza sahasına gönderilen yüksek topu Yunus Akgün kafasıyla indirdi. Ceza sahası dışındaki Gabriel Sara'nın gelişine vuruşu köşeden ağlarla buluştu ve skor 2-1'e geldi.
66' GOL! Galatasaray farkı 2'ye çıkardı! Sağ kanattan gelişen atakta Leroy Sane'nin ortasına yükselen Osimhen'in kafa vuruşunu kaleci çıkardı. Dönen topu Mauro Icardi tamamladı ve skoru 3-1'e getirdi.
İLK 11'LER
Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Lemina, Sara, Sane, Yunus, Barış Alper, Osimhen.
Göztepe: Lis, Furkan, Bokele, Heliton, Arda Okan, Cherni, Dennis, Rhaldney, Efkan, Janderson, Juan.
BURUK'TAN TEK DEĞİŞİKLİK
Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk, son resmi müsabakanın ilk 11'inde tek değişikliğe gitti.
Galatasaray, RAMS Park'ta yapılan müsabakaya Uğurcan Çakır, Roland Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs, Mario Lemina, Gabriel Sara, Leroy Sane, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz ve Victor Osimhen ilk 11'i ile çıktı.
İstanbul'un sarı-kırmızılı takımının yedek kulübesinde ise Günay Güvenç, Metehan Baltacı, Mauro Icardi, Eren Elmalı, Berkan Kutlu, Ahmed Kutucu, Kaan Ayhan, Yusuf Demir, Kazımcan Karataş ve Arda Ünyay yer aldı.
Teknik direktör Okan Buruk, son olarak UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Norveç temsilcisi Bodo/Glimt ile oynadıkları karşılaşmaya göre ilk 11'inde zorunlu tek değişikliğe gitti.
Son maçta orta sahada görev alan Lucas Torreira, babasının kalp krizi geçirmesinden dolayı izin alarak ülkesi Uruguay'a gitti. Okan Buruk, Göztepe müsabakasında forma giyemeyen Torreira'nın yerine Brezilyalı Gabriel Sara'yı ilk 11'de oynattı.
TORREIRA TAKIM ARKADAŞLARIYLA GÖRÜŞTÜ
Babasının rahatsızlığı nedeniyle ülkesine giden Lucas Torreira, maç öncesi takım arkadaşlarıyla görüntülü görüşme gerçekleştirdi.
Tecrübeli futbolcunun ısınma için sahaya çıkmayı bekleyen takım arkadaşlarıyla görüntülü görüşerek hem başarı dilediği hem de galibiyet beklediğini söylediği öğrenildi.
Galatasaraylı futbolcuların da Torreira'ya galibiyet sözü verdiği bildirildi.
FİLİSTİNLİ ÇOCUKLAR SEREMONİDE
İki takımın oyuncuları, seremoniye Filistinli çocuklarla çıktı.
Galatasaray Kulübü, Göztepe müsabakası öncesinde düzenlenen seremonide futbolcularla birlikte İsrail'in soykırımına maruz kalan Filistinli çocuklara yer verdi.
Bu sırada "Filistin'de devam eden insan haklarına aykırı zulmün sona ermesini umut ediyoruz." anonsu yapıldı.
GALATASARAY'DAN 29 EKİM KUTLAMASI
Sarı-kırmızılı takım, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için hazırlanan özel tişörtlerle sahaya çıktı.
Galatasaraylı futbolcular, ısınma sırasında önünde Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün resminin olduğu ve "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'mız kutlu olsun" yazılı tişörtler giydi. Futbolcuların sahaya çıkışı sırasında da 10. Yıl Marşı çalındı.
Sarı-kırmızılı taraftarlar Mustafa Kemal Atatürk'e ait olan "Türkiye Cumhuriyet'i mesut, muvaffak ve muzaffer olacaktır." sözünün yanı sıra "Milyonlarca şehidin adıdır Cumhuriyet. 29 Ekim 1923." ve "Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır, toprak uğrunda ölen varsa vatandır." yazılı pankartlar açtı.
Ayrıca statta "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'mız kutlu olsun. Yaşasın Cumhuriyet." anonsu yapıldı. Tribünlerde de çok sayıda Türk bayrağı yer aldı.
GÖZTEPE'DE TEK DEĞİŞİKLİK
İzmir'in sarı-kırmızılı temsilcisi, son yaptığı Corendon Alanyaspor maçının ilk 11'ine göre tek değişiklikle sahaya çıktı.
Stanimir Stoilov yönetimindeki Göztepe, Galatasaray deplasmanına Mateusz Lis, Furkan Bayır, Heliton, Malcom Bokele, Arda Okan Kurtulan, Rhaldney Gomes, Anthony Dennis, Muhammed Cherni, Efkan Bekiroğlu, Janderson Carvalho ve Juan Santos 11'i ile çıktı.
İzmir temsilcisinin yedek kulübesinde ise Ekrem Kılıçarslan, Taha Altıkardeş, Ahmet Ildız, Ishola Olaitan, İsmail Köybaşı, Ruan Teixeira, Novatus Miroshi, Uğur Kaan Yıldız, Salem Bouajila ve Ogün Bayrak yer aldı.
Bulgar teknik adam Stoilov, Süper Lig'in 9. haftasında 1-0 mağlup oldukları Alanyaspor maçında ilk 11'de oynattığı Miroshi'yi yedeğe çekerken, bu oyuncunun yerine kart cezası biten Dennis'i oynattı.
