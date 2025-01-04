Galatasaray-Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Galatasaray galibiyet peşinde

Trendyol Süper Lig'in 2. yarısı 18. hafta maçlarıyla birlikte başlayacak. Süper Lig'de Galatasaray sahasında Göztepe'yi ağırlayacak. Ligde namağlup devam eden Galatasaray 14 galibiyet ve 2 beraberlik yaşadı. Galatasaray, Göztepe engelini de kayıpsız aşmaya çalışacak. Peki, Galatasaray-Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?



GALATASARAY-GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?



Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında bu akşam Göztepe'yi konuk edecek.



RAMS Park'taki mücadele saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Alper Akarsu yönetecek.



Karşılaşma Bein Sports 1'den canlı yayınlanacak.



GALATASARAY LİGİN ZİRVESİNDE



Süper Lig'in geride kalan bölümünde 16 maça çıkan sarı-kırmızılı ekip, 14 galibiyet ve 2 beraberlik yaşadı. Ligdeki yenilgisiz tek takım olan Galatasaray, topladığı 44 puanla haftaya zirvede girdi.



Göztepe ise 8 galibiyet, 4'er beraberlik ve mağlubiyet yaşayarak, 28 puanla 4. sırada yer aldı.

