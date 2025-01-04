Galatasaray-Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Galatasaray galibiyet peşinde
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında sahasında Göztepe ile kıran kırana mücadele verecek. 18. hafta itibarıyla lider durumda olan Galatasaray, ligin 4. sırada olan takımı Göztepe ile taraftarı önünde karşı karşıya gelecek. Galatasaray'da Arjantinli yıldız Mauro Icardi, sakatlığı sebebiyle kritik maçta oynayamayacak. Peki, Galatasaray-Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Trendyol Süper Lig'in 2. yarısı 18. hafta maçlarıyla birlikte başlayacak. Süper Lig'de Galatasaray sahasında Göztepe'yi ağırlayacak. Ligde namağlup devam eden Galatasaray 14 galibiyet ve 2 beraberlik yaşadı. Galatasaray, Göztepe engelini de kayıpsız aşmaya çalışacak. Peki, Galatasaray-Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
GALATASARAY-GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında bu akşam Göztepe'yi konuk edecek.
RAMS Park'taki mücadele saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Alper Akarsu yönetecek.
Karşılaşma Bein Sports 1'den canlı yayınlanacak.
GALATASARAY LİGİN ZİRVESİNDE
Süper Lig'in geride kalan bölümünde 16 maça çıkan sarı-kırmızılı ekip, 14 galibiyet ve 2 beraberlik yaşadı. Ligdeki yenilgisiz tek takım olan Galatasaray, topladığı 44 puanla haftaya zirvede girdi.
Göztepe ise 8 galibiyet, 4'er beraberlik ve mağlubiyet yaşayarak, 28 puanla 4. sırada yer aldı.
TEK EKSİK İCARDİ
Galatasaray'da Arjantinli yıldız Mauro Icardi, sakatlığı sebebiyle bu akşam oynayamayacak.
UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında İngiliz ekibi Tottenham ile oynanan maçta sağ diz ön çapraz bağında kopma meydana gelen Icardi, sakatlığı sebebiyle bu akşamki maçta forma giyemeyecek.
3 İSİM KART SINIRINDA
Galatasaray'da Göztepe maçı öncesi 3 isim sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
Sarı-kırmızılı futbolcular Barış Alper Yılmaz, Fernando Muslera ve Abdülkerim Bardakcı, bu akşam sarı kart görmeleri halinde 19. haftadaki RAMS Başakşehir maçında cezalı duruma düşecek.
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