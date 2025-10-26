Galatasaray-Göztepe maçı öncesi dikkat çeken olay: Barış Alper Yılmaz hemen tribüne gitti

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Göztepe'yi konuk etti.



Saat 17.00'de başlayan ve RAMS Park'ta oynanan maç öncesi dikkat çeken bir gelişme yaşandı.



Sarı-kırmızılı taraftarlar, Barış Alper Yılmaz için özel bir pankart hazırladı.



Tribüne çağrılan milli futbolcu, kendisi için hazırlanan pankartın önünde poz verdi ve taraftarlarla bütünleşti.



Kendisi için tezahürat yapılan Yılmaz, "Başımın üstünde yeriniz var" hareketiyle taraftarlara karşılık verdi.