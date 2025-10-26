Galatasaray-Göztepe maçı öncesi dikkat çeken olay: Barış Alper Yılmaz hemen tribüne gitti
Galatasaray'ın başarılı futbolcusu Barış Alper Yılmaz, Göztepe maçı öncesi taraftarlarla bir araya geldi.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Göztepe'yi konuk etti.
Saat 17.00'de başlayan ve RAMS Park'ta oynanan maç öncesi dikkat çeken bir gelişme yaşandı.
Sarı-kırmızılı taraftarlar, Barış Alper Yılmaz için özel bir pankart hazırladı.
Tribüne çağrılan milli futbolcu, kendisi için hazırlanan pankartın önünde poz verdi ve taraftarlarla bütünleşti.
Kendisi için tezahürat yapılan Yılmaz, "Başımın üstünde yeriniz var" hareketiyle taraftarlara karşılık verdi.
BODO/GLIMT MAÇINDA TEPKİ GELMİŞTİ
Barış Alper Yılmaz, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Bodo/Glimt'i ağırladığı maça ilk 11'de başlamıştı.
25 yaşındaki futbolcu, 65. dakikada yerini Eren ELmalı'ya bırakmıştı.
Barış Alper'in oyundan çıktığı esnada RAMS Park'taki bir grup taraftar, oyuncuyu protesto etmişti.
