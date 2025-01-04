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Galatasaray-Göztepe maçının VAR'ı belli oldu

Süper Lig'de oynanacak Galatasaray-Göztepe maçının VAR'ı Alper Çetin oldu.

Galatasaray-Göztepe maçının VAR'ı belli oldu

Trendyol Süper Lig'de bu akşam oynanacak - maçının Video Yardımcı Hakemi (VAR) Alper Çetin oldu.

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray ile Göztepe, bu akşam saat 19.00'da RAMS Park'ta karşılaşacak.

HAKEM KADROSU

Müsabakayı Alper Akarsu yönetecek. Akarsu'nun yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ve Deniz Caner Özaral yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi Mehmet Ali Özer olacak.

Mücadelede VAR koltuğunda Alper Çetin oturacak. Çetin'e, AVAR'da Volkan Ahmet Narinç eşlik edecek.

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