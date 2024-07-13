Galatasaray gözünü Premier Lig'e dikti: Hedefte 2 isim var

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da transfer çalışmaları da tüm hızıyla devam ediyor. Milliyet'te yer alan habere göre Galatasaray'da futbolun yeni patronları İbrahim Hatipoğlu ile Cenk Ergün, İngiltere'ye gitti.



İkili, Manchester United ile Scott McTominay ve Wan Bissaka transferi için görüşecek.



Sarı-kırmızılıların özellikle McTominay transferi için yoğun çaba harcadığı ifade edildi. Manchester United ile 1'er yıl sözleşmesi kalan iki futbolcu da tatmin edici bir teklif gelmesi halinde ayrılığa sıcak bakıyor. İngiliz ekibine paket bir teklif sunmayı planlayan Galatasaray, henüz oyuncularla da uzlaşma sağlayabilmiş değil.



McTominay geçen sezon Manchester United formasıyla 43 maça çıktı. 27 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 10 gol ve 3 asistlik performans gösterdi.