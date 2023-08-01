Galatasaray, Günay Güvenç’i kadrosuna kattı

Galatasaray, kaleci Günay Güvenç'i transfer ettiğini duyurdu.



Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Günay Güvenç ve kulübü Gaziantep FK ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varıldığı bildirildi.



Futbolcunun eski kulübüne 250 bin euro tutarında transfer bedeli ödeneceği ve Galatasaraylı futbolcu Batuhan Ahmet Şen'in 2023-24 sezonu için Gaziantep FK'ya geçici olarak transfer edildiği belirtilen açıklamada, Batuhan Ahmet Şen'in yeni sezonda sabit ücretinin kulüp tarafından karşılanacağı kaydedildi.



Açıklamada ayrıca Günay Güvenç ile 2023-24 sezonundan başlayarak 3 sezon için sözleşme imzalandığı ve oyuncuya sezonluk net 19 milyon lira ücret ödeneceği bilgisi de verildi.