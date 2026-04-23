Galatasaray hakem kararına tepki. "İlişkilerimiz askıya alındı"

Galatasaray , Fenerbahçe maçına Yasin Kol'un atanması tepki gösterdi.

Sarı kırmızılılardan Dursun Özbek imzasıyla yapılan paylaşımda, "Türkiye Futbol Federasyonu mevcut yönetimiyle tüm ilişkilerimiz, bugün itibarıyla, askıya alınmıştır.” ifadeleri yer aldı.



Derbiyi Yasin Kol yönetecek. Kol'un yardımcılıklarını Bora Özkara ve Bahtiyar Birinci yapacak.

Geçtiğimiz yıl kasım ayında Kadıköy'de oynanan Fenerbahçe-Galatasaray derbisini de Kol yönetmişti. Mücadele 1-1'lik eşitlikle sona ermişti.