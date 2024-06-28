NTV.COM.TR’ye geri dön

Galatasaray, Hakim Ziyech'in bonservisini aldı

Galatasaray, Chelsea'den kiraladığı Hakim Ziyech'i bonservisiyle birlikte transfer ettiğini duyurdu.

Galatasaray, Hakim Ziyech'in bonservisini aldı

Yeni sezon öncesi çalışmalarını sürdüren , geride kalan sezonda kiralık olarak forma giyen Hakim Ziyech ile 1+1 yıllık anlaşma sağladı. Faslı futbolcu, sarı-kırmızılı ekipte yıllık 2 milyon 850 bin Euro garanti ücret kazanacak.

Kulüten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: 

"Profesyonel futbolcu Hakim Ziyech’in geçici transfer sözleşmesinde yer alan bedelsiz satın alma opsiyonu şartları oluştuğundan kesin transferi bedelsiz olarak gerçekleşmişti.

Futbolcuya 2024-2025 sezonu için net 2.850.000 euro sezonluk ücret ödenecektir. Ayrıca yapılan anlaşma gereği şarta bağlı uzama opsiyonunun gerçekleşmesi halinde futbolcuya 2025-2026 sezonu için net 2.850.000 euro sezonluk ücret ödenecektir."

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

SPOR&SKOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...