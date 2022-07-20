Galatasaray Haris Seferovic'i açıkladı

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Galatasaray, İsviçreli futbolcu Haris Seferovic'in transferi için Portekiz ekibi Benfica ile görüşmelere başlandığını açıkladı.



Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Haris Seferovic’in 2022-2023 sezonu sonuna kadar satın alma opsiyonlu geçici transferi konusunda Sport Lisboa E Benfica-Futebol, S.A.D. ile resmi görüşmelere başlanmıştır" denildi.



KARIS SEFEROVIC İSTANBUL'DA

İsviçreli oyuncuyu taşımak için Portekiz'den havalanan özel uçak, TSİ 00.15 dolaylarında Atatürk Havalimanı'na iniş yaptı. Genel Havacılık Terminali'nden çıkış yapan santrforu çok sayıda taraftar karşıladı. Sarı-kırmızılı taraftarlar, golcü oyuncu lehine tezahüratlarda bulunurken, Seferovic de sarı-kırmızılı taraftarları selamladı.



SAKATLIK SORUSUNA YANIT

Havalimanında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan İsviçreli oyuncu, "Buraya geldiğim için çok mutluyum. Birçok taraftar gecenin bu saatinde beni karşılamak için buraya geldi. Bundan dolayı ayrıca mutluyum. Şimdi çalışma ve iyi bir sezon geçirme zamanı" dedi.



Seferovic, hakkında çıkan sakatlık haberleriyle ilgili olarak gelen bir soruya ise "Geçen yıl sakatlığım vardı ama bu sezon kendimi gayet iyi ve fit hissediyorum. Şu anda bir sakatlık durumum söz konusu değil" şeklinde cevap verdi.



İsviçreli oyuncu, kulüp yetkilileriyle birlikte kendisini bekleyen araca binerek havalimanından ayrıldı. 30 yaşındaki oyuncunun sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeyi imzalaması ve sarı-kırmızılı kulübün transferi resmi olarak açıklaması bekleniyor.

NE KADAR ALACAK?



Galatasaray İsviçreli santrforun kiralanması konusunda Benfica ile anlaştı. Sözleşmede 3 buçuk milyon euroluk satın alma opsiyonu da bulunuyor.



Sarı-kırmızılılar, Haris Seferovic'e bir sezon için 2 milyon euro ödeyecek.