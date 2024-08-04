Galatasaray-Hatayspor maçı ne zaman? Galatasaray'ın 1. hafta lig maçı tarihi

Turkcell Süper Kupa maçında Beşiktaş'a 5-0 mağlup olan sarı-kırmızılı futbol takımında gözler lige çevrildi. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınmayla başladı.

Sarı-kırmızılıların iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam eden idmanı topa sahip olma organizasyonlarının ardından çift kale maçla tamamlandı. Galatasaray, 6 Ağustos Salı günü yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.



GALATASARAY'IN LİG MAÇI NE ZAMAN?

Trendyol Süper Lig’in 1. haftasında Galatasaray, Hatayspor’u konuk ediyor.

Galatasaray, Hatayspor karşısında sahadan üç puanla ayrılması durumunda sezona galibiyetle başlayacak.

Galatasaray-Hatayspor maçı, 9 Ağustos Cuma günü yapılacak.



SÜPER LİG 1. HAFTA MAÇLARI



9 Ağustos



21:00 - Galatasaray - Hatayspor



10 Ağustos



19:15 - Kasımpaşa - Konyaspor

21:45 - Fenerbahçe - Adana Demirspor

21:45 - Antalyaspor - Göztepe



11 Ağustos



19:15 - Sivasspor - Trabzonspor

21:45 - Alanyaspor - Eyüpspor

21:45 - Samsunspor - Beşiktaş



12 Ağustos



21:00 - Rizespor - Başakşehir Futbol Kulübü

21:00 Bodrum FK - Gaziantep Futbol Kulübü