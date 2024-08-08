Galatasaray-Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Şampiyon Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında sahasında Atakaş Hatayspor ile karşılaşacak. Hatayspor ise 6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok etkilenen takımlardan oldu. Geçen sezon maçlarını Hatay dışında oynamak zorunda kalan Akdeniz temsilcisi, sezonu 41 puanla 15. sırada tamamladı. İşte, Galatasaray-Hatayspor maçı hakkında bilgiler...



GALATASARAY-HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?



Galatasaray-Hatayspor maçı, 9 Ağustos Cuma günü yapılacak.



RAMS Park'ta yapılacak sezonun açılış maçı, saat 21.00'de başlayacak.



Galatasaray-Hatayspor mücadelesi, beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.



GALATASARAY 82 GÜN SONRA TARAFTARI İLE BULUŞACAK



Galatasaray, 82 gün sonra RAMS Park'ta taraftarının önünde sahaya çıkacak.



Üst üste ikinci kez şampiyon olduğu sezonda iç sahadaki son maçını 19 Mayıs'taki Fenerbahçe derbisiyle yapan sarı-kırmızılı takım, 2 ay 21 gün sonra taraftarıyla buluşacak.



YENİ TRANSFERLER SAHADA OLACAK



Galatasaray'da yeni sezon öncesinde yapılan 2 transfer teknik direktör Okan Buruk'un görev vermesi durumunda sarı-kırmızılı formayla maçlarına çıkacak.



Sarı-kırmızılı kulüp, devam eden transfer döneminde Michy Batshuayi, Elias Jelert ve Gabriel Sara'yı renklerine bağladı. Batshuayi, Beşiktaş ile yapılan Turkcell Süper Kupa maçında süre alırken, Jelert ile Sara henüz bir maçta mücadele etmedi.



Okan Buruk'un görev vermesi halinde 21 yaşındaki Danimarkalı sağ bek Jelert ile 25 yaşındaki Brezilyalı orta saha oyuncusu Sara ilk kez sarı-kırmızılı formayı terletecek.



İKİ TAKIM ARASINDAKİ 9. MAÇ



Galatasaray ile Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'de yarın 9. kez karşılaşacak.



İki ekip arasında geride kalan 8 lig maçından 5'ini (biri hükmen) Galatasaray kazanırken, Hatayspor 3 maçtan galibiyetle ayrıldı.



Galatasaray'ın 3'ü hükmen galibiyetten olmak üzere 16 golüne, Akdeniz temsilcisi 10 golle yanıt verdi.



GALATASARAY LİG'E İYİ BAŞLIYOR



Süper Lig'de 2024-2025 sezonunun ilk haftasında yarın sahasında Atakaş Hatayspor ile karşılaşacak Galatasaray, 66 sezonu geride kalan ligdeki açılış maçlarında 45 galibiyet, 12 yenilgi, 9 beraberlik aldı.



Sarı-kırmızılı ekip, lig tarihinde ev sahibi takım sıfatıyla oynadığı 38 ilk hafta maçının ise 31'ini kazandı, 5'ini kaybetti, 2'sinde ise berabere kaldı.



Galatasaray, sahasında çıktığı son 11 açılış müsabakasından da galibiyetle ayrıldı.



Sarı-kırmızılı ekip, 2002-2003 sezonuyla başlayan süreçte sahasında çıktığı 11 ilk hafta mücadelesinin tamamını da 3 puan alarak tamamladı.



Galatasaray, 66 sezondaki ilk hafta maçlarından 56'sında gol atarken, sadece 10'unda suskun kaldı.



Sarı-kırmızılı takım, sahasında oynadığı 38 ilk hafta karşılaşmasının sadece 3'ünde gol sevinci yaşayamadı. Sarı-kırmızılılar, 1963-1964 sezonunda Kasımpaşa, 1984-1985 sezonunda Denizlispor, 1986-1987 sezonda ise Trabzonspor ile oynadığı maçlarda fileleri havalandıramadı.