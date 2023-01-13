Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Galatasaray kendi evinde Atakaş Hatayspor'u ağırlayacak. Kritik maçta Mertens cezası nedeniyle oynayamayacak. Peki, Galatasaray-Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?



GALATASARAY-HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?



Lider Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında bu akşam Atakaş Hatayspor'u konuk edecek. Nef Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 20.00'de başlayacak.



Mücadele BeIN Sport 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.



İKİ TAKIMIN LİGDEKİ SON DURUMU



Süper Lig'de çıktığı 17 maçta 12 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı ekip, topladığı 39 puanla liderlik koltuğunda oturuyor.



Ligde oynadığı 17 maçın 4'ünü kazanan, 5'inde berabere kalan ve 8'ini kaybeden Atakaş Hatayspor ise hanesine yazdırdığı 17 puanla 16. sırada yer alıyor.

7 MAÇLIK GALİBİYET SERİSİ



Süper Lig'deki son 7 maçını kazanan Galatasaray, önemli bir galibiyet serisine sahip.



Ligdeki son 8 maçında mağlubiyet yaşamayan sarı-kırmızılı ekip, son 7 karşılaşmasından da üç puanla ayrıldı.



Bu kulvarda son yenilgisini 10. haftada Yukatel Kayserispor karşısında yaşayan sarı-kırmızılılar, bir sonraki hafta Corendon Alanyaspor ile berabere kaldı. Galatasaray daha sonraki 7 maçında ise sırasıyla VavaCars Fatih Karagümrük, Beşiktaş, Medipol Başakşehir, İstanbulspor, Demir Grup Sivasspor, MKE Ankaragücü ve Fenerbahçe'yi mağlup etti.



Sarı-kırmızılı ekip, galip geldiği son 7 maçında 20 kez rakip fileleri havalandırırken, kalesinde ise 4 gol gördü.



MERTENS CEZASI NEDENİYLE YOK



Galatasaray'da sarı kart cezalısı olan Belçikalı futbolcu Dries Mertens, Atakaş Hatayspor maçında forma giyemeyecek.



Sarı-kırmızılı takımda sakatlıkları bulunan Kazımcan Karataş ile Mathias Ross da müsabakanın kadrosunda yer alamayacak.



DÖRT OYUNCU CEZA SINIRINDA



Galatasaray'da Atakaş Hatayspor maçı öncesinde 4 futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor.



Sarı-kırmızılı futbolcular Abdülkerim Bardakcı, Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz ve Berkan Kutlu bu akşam kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek ve 20. haftadaki Fraport TAV Antalyaspor maçında görev yapamayacak.



HATAYSPOR İLE 5. RANDEVU



Galatasaray, Süper Lig'de Hatayspor ile 5. kez karşı karşıya gelecek.



Sarı-kırmızılı takım, ligde Hatayspor ile daha önce oynadığı 4 karşılaşmanın ikisini kazanırken, ikisinde ise rakibine mağlup oldu.



Bu maçlarda 7 gol atan Galatasaray, kalesinde ise 8 gole engel olamadı.