Galatasaray-Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında 2 Nisan'da Atakaş Hatayspor'u ağırlayacak. RAMS Park'taki maçı hakem Ali Şansalan yönetecek. İşte, Galatasaray-Hatayspor maçı hakkında bilgiler...



GALATASARAY-HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN?



Trendyol Süper Lig’in 31. haftasında Galatasaray, Hatayspor’u ağırlıyor.



Galatasaray-Hatayspor karşılaşması Rams Park’ta 2 Nisan Salı günü saat 20:30’da başlayacak.



Mücadele, beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.



GALATASARAY'DA TEK EKSİK VAR



Galatasaray'ın 32 yaşındaki file bekçisi Günay Güvenç, cezası nedeniyle kadroda olmayacak.



Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından Kasımpaşa maçından sonra 2 maç ceza verilen Günay, Akdeniz temsilcisine karşı kadroda yer alamayacak.



Sarı-kırmızılı takımda ayrıca Sergio Oliveira, Davinson Sanchez, Hakim Ziyech, Kaan Ayhan ve Kerem Aktürkoğlu, müsabaka öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu oyuncular, yarınki mücadelede kart görmeleri durumunda 32. haftadaki Corendon Alanyaspor karşılaşmasına çıkamayacak.



AURİER İLK MAÇINA ÇIKABİLİR



Galatasaray'ın ara transfer döneminde İngiltere ekibi Nottingham Forrest'tan transfer ettiği Fildişi Sahilli sağ bek Serge Aurier, teknik direktör Okan Buruk'un görev vermesi durumunda ilk maçına çıkacak.



Ülkesinin ev sahipliğinde düzenlenen ve şampiyon oldukları Afrika Uluslar Kupası'ndan sakat dönen Aurier, yaklaşık 1,5 ay sahalardan uzak kaldı. Takımla çalışmalara yeni başlayan 31 yaşındaki sağ bekin Hatay temsilcisine karşı kadroda olması bekleniyor.



Ayrıca yaklaşık 1 aylık sakatlık sürecini atlatan Davinson Sanchez de Hatayspor'a karşı forma giyebilecek duruma geldi.



İKİ TAKIM ARASINDAKİ 8. KARŞILAŞMA



Galatasaray ile Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'de yarın 8. kez karşılaşacak.



İki ekip arasında geride kalan 7 lig maçından 4'ünü (biri hükmen) Galatasaray kazanırken, Hatayspor 3 maçtan galibiyetle ayrıldı.



Galatasaray'ın 3'ü hükmen galibiyetten olmak üzere 15 golüne, Akdeniz temsilcisi 10 golle yanıt verdi.