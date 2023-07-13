Galatasaray hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Galatasaray-Austria Wien maçına geri sayım

2022-2023 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray yeni sezon hazırlıklarına son hız devam ediyor. Bu kapsamda iki hazırlık maçı yapan ekip, şimdi ise üçüncü hazırlık maçına odaklandı. Galatasaray Avusturya'nın köklü ekibi Austria Wien ile rekabet edecek. İşte, Galatasaray-Austria Wien hazırlık maçı hakkında bilgiler...



GALATASARAY'IN HAZIRLIK MAÇI NE ZAMAN?



Galatasaray, 14 Temmuz Cuma günü hazırlık maçında Austria Wien karşı karşıya gelecek.



Mücadele Generali Arena'da TSİ 20:30'da başlayacak.

Müsabakanın yayıncı kuruluşu henüz netleşmedi ancak GS TV'den canlı yayınlanması bekleniyor.



GALATASARAY'IN KAMP KADROSU



Galatasaray'ın Avusturya kafilesinde Taylan Antalyalı, Cicaldau, Luyindama, Alpaslan Öztürk, Atalay Babacan, Oğulcan Çağlayan, Eren Aydın, Emirhan Kayar, Süleyman Luş ve Ali Yeşilyurt yer almadı.

Kadroda yer alan isimler şöyle;



Fernando Muslera, Leo Dubois, Mathias Ross, Fredrik Midtsjö, Kerem Aktürkoğlu, Dries Mertens, Yunus Akgün, Nicolo Zaniolo, Berkan Kutlu, Kaan Ayhan, Victor Nelsson, Sergio Oliveira, Yusuf Demir, Lucas Torreira, Batuhan Şen, Emin Bayram, Abdülkerim Bardakcı, Jankat Yılmaz, Barış Alper Yılmaz, Emre Kılınç, Baran Demiroğlu, Caner Doğan, Baran Aksaka, Ali Turap Bülbül, Olimpiu Morutan, Hamza Akman, Efe Akman, Kazımcan Karataş, Metehan Baltacı, Sacha Boey, Berk Balaban



