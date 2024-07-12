Galatasaray hazırlık maçında LASK Linz'e 3-2 mağlup oldu

Linz kentindeki Raiffeisen Arena'da oynanan müsabakaya Galatasaray, Günay Güvenç, Dubois, Metehan Baltacı, Berkan Kutlu, Köhn, Oliveira, Torreira, Tete, Mertens, Zaha ve Batshuayi 11'iyle çıktı.



Karşılaşmanın ilk yarısı, Leo Dubois'nın 23. dakikada kendi kalesine attığı golle LAKS Linz'in 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.



Sarı-kırmızılı ekipte maçın ikinci yarısında Yusuf Demir, Efe Akman, Kerem Demirbay, Kazımcan Karataş, Halil Dervişoğlu, Eyüp Aydın, Eren Aydın, Ali Yeşilyurt ve Jankat Yılmaz, süre alan isimler oldu.



Müsabakanın 56. dakikasında Metehan Baltacı skora eşitlik getirirken, Lucas Copado'nun 64. dakikada attığı golle LASK Linz yeniden öne geçti: 2-1.



Galatasaray'ın 21 yaşındaki oyuncusu Metehan Baltacı, 71. dakikada hem kendisinin hem de sarı-kırmızılı ekibin 2. golünü atarak skoru 2-2'ye getirdi. Metehan, 80. dakikada oyundan çıkarken Işık Kaan Arslan müsabakaya dahil oldu.



Galatasaray'ın yeni transferi Michy Batshuayi, yeni takımında ilk maçına çıkarken 74. dakikada yerini Taylan Antalyalı'ya bıraktı.



Avusturya temsilcisi, karşılaşmanın 85. dakikasında Moussa Kone hih attığı golle karşılaşmayı 3-2 kazandı.