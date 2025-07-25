Galatasaray, hazırlık maçında Strasbourg ile karşılaşacak
Galatasaray, yeni sezon çalışmaları kapsamında yarın sahasında Fransız takımı Strasbourg ile karşılaşacak.
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, Avusturya kampının ardından İstanbul'a döndü ve çalışmalarına burada devam ediyor.
Sarı-kırmızılılar, bu kapsamda 4. hazırlık maçında yarın saat 21.00’de Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park’ta Fransız ekibi Strasbourg ile karşı karşıya gelecek.
Aslan daha önce yaptığı hazırlık müsabakalarında Ümraniyespor'u 5-2, Admira Wacker'ı 2-1 ve Cagliari'yi de 3-1'lik skorlarla mağlup etti.
Galatasaray, bu maçın ardından 2 Ağustos Cumartesi günü saat 21.00'de evinde Lazio ile mücadele edecek.
- Etiketler :
- Haberler -
- Spor
- Futbol
- Maç