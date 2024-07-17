Galatasaray, hazırlık maçında Trencin ile karşılaşacak

Galatasaray Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Slovakya 1. Ligi ekiplerinden Trencin ile karşılaşacak.



Linz kenti yakınlarındaki Geinberg kasabasında kampta bulunan sarı-kırmızılı takım, üçüncü hazırlık maçını Trencin ile yapacak.



Galatasaray, Trencin müsabakasıyla Avusturya kampının ilk etabını tamamlayarak Türkiye'ye dönecek. Sarı-kırmızılılar, ikinci etap için 22 Temmuz'da yine bu ülkeye gelecek.



İlk hazırlık maçında LASK'a 3-2 mağlup olan Galatasaray, ikinci maçında ise Fortuna Düsseldorf'a 5-2 yenilmişti.

GALATASARAY TRENCİN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Linz'deki Raiffeisen Arena'da oynanacak müsabaka, TSİ 20.30'da başlayacak. Karşılaşma Spor Smart kanalından canlı yayınlanacak.