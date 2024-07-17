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Galatasaray, hazırlık maçında Trencin ile karşılaşacak

Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Trencin ile karşı karşıya geliyor. Peki Galatasaray - Trencin maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Galatasaray, hazırlık maçında Trencin ile karşılaşacak

Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Slovakya 1. Ligi ekiplerinden Trencin ile karşılaşacak.

Linz kenti yakınlarındaki Geinberg kasabasında kampta bulunan sarı-kırmızılı takım, üçüncü hazırlık maçını Trencin ile yapacak. 

Galatasaray, Trencin müsabakasıyla Avusturya kampının ilk etabını tamamlayarak Türkiye'ye dönecek. Sarı-kırmızılılar, ikinci etap için 22 Temmuz'da yine bu ülkeye gelecek.

İlk hazırlık maçında LASK'a 3-2 mağlup olan Galatasaray, ikinci maçında ise Fortuna Düsseldorf'a 5-2 yenilmişti.

GALATASARAY TRENCİN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Linz'deki Raiffeisen Arena'da oynanacak müsabaka, TSİ 20.30'da başlayacak. Karşılaşma Spor Smart kanalından canlı yayınlanacak.

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