Galatasaray, Hollanda deplasmanında: Ajax maçı muhtemel 11'i

05.11.2025 16:34

Anadolu Ajansı

Haber Merkezi

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde ilk 8 hayali için bugün kritik bir maça çıkacak. İşte ayrıntılar ve muhtemel 11...

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde üst üste 3. galibiyeti için sahaya çıkıyor. Sarı-kırmızılılar, Hollanda'nın köklü kulübü Ajax'la deplasmanda karşılaşacak.

İki takımın bu kez Devler Ligi'nde sahne alacakları mücadele saat 23'te başlayacak. Karşılaşmada Fransız hakem Benoit Bastien görev alacak.


YUNUS VE İLKAY YOK
 

Galatasaray'da sakatlanan Yunus Akgün'ün yanı sıra tedavisi süren İlkay Gündoğan da Amsterdam'a götürülmedi.

AJAX'TA 3 EKSİK


Sezon başında göreve gelen teknik direktör John Heitinga yönetiminde beklentilerin uzağında kalan Ajax ise ilk 3 maçında puanla tanışamadığı Şampiyonlar Ligi'nde 36 takım arasında son sırada bulunuyor.

 

Hollanda temsilcisinde kırmızı kart cezalısı Kenneth Taylor'ın yanı sıra sakatlıkları bulunan Berghuis ve Dolberg de maçta süre alamayacak.


MUHTEMEL 11

Galatasaray: 


Uğurcan

Singo - Davinson - Abdülkerim - Jakobs

Lemina - Torreira

Sane - Sara - Barış Alper

Osimhen

Geçtiğimiz sezon iki takımın yine Amsterdam'da karşılaştıkları UEFA Avrupa Ligi maçını Ajax 2-1 kazanmıştı.