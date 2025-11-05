Galatasaray, Hollanda deplasmanında: Ajax maçı muhtemel 11'i
05.11.2025 16:34
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde ilk 8 hayali için bugün kritik bir maça çıkacak. İşte ayrıntılar ve muhtemel 11...
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde üst üste 3. galibiyeti için sahaya çıkıyor. Sarı-kırmızılılar, Hollanda'nın köklü kulübü Ajax'la deplasmanda karşılaşacak.
İki takımın bu kez Devler Ligi'nde sahne alacakları mücadele saat 23'te başlayacak. Karşılaşmada Fransız hakem Benoit Bastien görev alacak.
YUNUS VE İLKAY YOK
Galatasaray'da sakatlanan Yunus Akgün'ün yanı sıra tedavisi süren İlkay Gündoğan da Amsterdam'a götürülmedi.
AJAX'TA 3 EKSİK
Sezon başında göreve gelen teknik direktör John Heitinga yönetiminde beklentilerin uzağında kalan Ajax ise ilk 3 maçında puanla tanışamadığı Şampiyonlar Ligi'nde 36 takım arasında son sırada bulunuyor.
Hollanda temsilcisinde kırmızı kart cezalısı Kenneth Taylor'ın yanı sıra sakatlıkları bulunan Berghuis ve Dolberg de maçta süre alamayacak.
MUHTEMEL 11
Galatasaray:
Uğurcan
Singo - Davinson - Abdülkerim - Jakobs
Lemina - Torreira
Sane - Sara - Barış Alper
Osimhen
Geçtiğimiz sezon iki takımın yine Amsterdam'da karşılaştıkları UEFA Avrupa Ligi maçını Ajax 2-1 kazanmıştı.