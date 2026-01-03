Galatasaray, Icardi'nin bonservisini belirledi! Sürpriz teklife jet hızında cevap

Trendyol Süper Lig'in ilk devresini topladığı 42 puanla lider tamamlayan Galatasaray'ın gündemlerinden biri de Mauro Icardi'nin geleceği...

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan yıldız golcü için birçok iddia ortaya atılmıştı. Bunlardan biri de Arjantinli futbolcunun ülkesine dönerek River Plate forması giyeceğiydi...

Bir yandan Galatasaray'ın da görüşmelerini sürdürdüğü Icardi için bu kez gündeme gelen iddia Brezilya'dan oldu.

ICARDI İÇİN BİLGİ İSTEDİLER

Atletico Mineiro'ya yakınlığıyla bilinen Central do Galo'nun haberine göre Brezilya ekibi, Mauro Icardi'nin durumu hakkında bilgi istedi.