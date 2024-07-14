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Galatasaray için Adrien Rabiot iddiası

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) Fransa forması giyen Adrien Rabiot'un Juventus'un 7.5 milyon euro ve 2 yıllık kontrat teklifine henüz yanıt vermediği kaydedildi. Ayrıca Avrupa'dan birçok teklif alan 29 yaşındaki yıldız için Galatasaray'ın da devrede olduğu öne sürüldü.

Galatasaray için Adrien Rabiot iddiası

Fransa Milli Takımı ile EURO 2024'te forma giyen Adrien Rabiot, Juventus'un sözleşme yenileme teklifine yanıt vermedi.

La Gazetta dello Sport'un haberine göre, Juventus'un Fransız futbolcuya 2 yıllık 7.5 milyon euro teklif ettiği ancak Rabiot'un bu teklife yanıt vermediği öne sürüldü.

Ayrıca haberde Avrupa'dan birçok takımın Rabiot ile ilgilendiği ve bu takımlar arasında 'ın da olduğu belirtildi.

Geçtiğimiz sezon Juventus formasıyla 35 resmi maça çıkan Rabiot, bu mücadelelerde 5 gol atıp, 3 asistlik katkı sağladı.

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