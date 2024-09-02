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Galatasaray için Adrien Rabiot iddiası

Galatasaray'ın serbest oyuncu statüsünde bulunan Adrien Rabiot'u gündemine aldığı öne sürüldü.

Galatasaray için Adrien Rabiot iddiası

Son olarak Napoli forması giyen Victor Osimhen'i kadrosuna katmak üzere olan 'da yeni bir gelişme daha yaşandı.

Fransız basınından RMC Sport'un haberine göre, sarı-kırmızılıların Juventus ile sözleşmesi biten Adrien Rabiot'yu gündemine aldığı öne sürüldü. 

Ancak 29 yaşındaki orta saha oyuncunun Galatasaray'a transfer olmak için istekli olmadığı ve transferde anlaşma sağlayamadığı belirtildi.

Geçtiğimiz sezon Juventus formasıyla 35 resmi maça çıkan Rabiot, bu mücadelelerde 5 gol atıp, 3 asistlik katkı sağladı. 

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