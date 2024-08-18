Galatasaray için Batista Mendy iddiası

Galatasaray'da transfer çalışmaları sürerken, Fransız basınından yeni bir iddia ortaya atıldı.

Foot Mercato'nun haberine göre, sarı-kırmızılıların Trabzonspor forması giyen Batista Mendy'i gündemine aldığı öne sürüldü.

Haberde önümüzdeki günlerde Galatasaray'ın Fransız futbolcu için Karadeniz ekibine teklifte bulunabileceği vurgulandı.

Geçtiğimiz sezon Trabzonspor'a 4.4 milyon euroluk bonservis bedeli karşılığında transfer olan 24 yaşındaki oyuncu, bordo-mavililerde 43 resmi maçta 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.