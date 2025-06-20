Galatasaray için işler bir anda tersine döndü: Bayern'den şaşırtan Boey kararı
Transfere Leroy Sane imzasıyla başlayan Galatasaray'ın gündemindeki Sacha Boey için sürpriz bir gelişme yaşandı.
Süper Lig'de ve Türkiye Kupası'nda zafere ulaşarak çifte şampiyonluk sevinci yaşayan Galatasaray, yaz transfer dönemine hızlı bir giriş yapmıştı.
Sarı - kırmızılılar, Bayern Münih ile sözleşmesi sona eren Leroy Sane ile anlaşmaya varmış ve oyuncuyla 3 yıllık sözleşme imzalamıştı.
Alman yıldız sonrası takviyeleri merak edilen Galatasaray'ın gündeminde yer alan bir diğer isim ise Sacha Boey'di...
GALATASARAY NABIZ YOKLADI
1,5 sezon önce ayrılan ve Galatasaray'daki yeri dolmayan Fransız futbolcu için sarı - kırmızılıların nabız yokladığı öğrenilmişti.
Bayern Münih'in 30 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı oyuncu için gelen teklifleri dinlemek istediği iddia edilmişti ancak Alman devinden sürpriz bir karar geldi.
BAYERN MÜNİH VAZGEÇTİ
Kicker'in haberine göre Bayern Münih, bu yaz satılması planlanan Boey'i göndermekten vazgeçti.
Haberin devamında teknik ekibin aldığı karar doğrultusunda oyuncunun yeni sezonda takım için önemli bir rol oynayacağına kanaat getirildiği ve forma yarışına girmesi gerektiğinin düşünüldüğü aktarıldı.
Öte yandan Bayern Münih Sportif Direktörü Max Eberl, kendisine yöneltilen "Kulüpler Dünya Kupası, Sacha Boey'un Bayern Münih'teki geleceğini düzeltebilmek için şon şansı mı?" sorusunu şöyle cevaplamıştı:
"Her oyuncunun her maçta bir şansı var. Sağ bekte Konrad Laimer var ve tabii ki Josip Stanisic ile Sacha Boey. Aslında bu bir pozisyon için çok fazla. Şimdi Sacha burada ve bizim için oynayacak. Ondan sonra, geleceğin ne getireceğini göreceğiz, çünkü o zaman kadro planlamamızı düzgün bir şekilde sonlandırabileceğiz. Ancak üç sağ bek bir lüks."
PERFORMANSI
Bu sezon Bayern Münih formasıyla 18 maçta 804 dakika süre alan 24 yaşındaki futbolcu, 1 gol - 4 asistlik bir performans sergilemişti.
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