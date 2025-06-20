Galatasaray için işler bir anda tersine döndü: Bayern'den şaşırtan Boey kararı

Süper Lig'de ve Türkiye Kupası'nda zafere ulaşarak çifte şampiyonluk sevinci yaşayan Galatasaray, yaz transfer dönemine hızlı bir giriş yapmıştı.



Sarı - kırmızılılar, Bayern Münih ile sözleşmesi sona eren Leroy Sane ile anlaşmaya varmış ve oyuncuyla 3 yıllık sözleşme imzalamıştı.



Alman yıldız sonrası takviyeleri merak edilen Galatasaray'ın gündeminde yer alan bir diğer isim ise Sacha Boey'di...

GALATASARAY NABIZ YOKLADI



1,5 sezon önce ayrılan ve Galatasaray'daki yeri dolmayan Fransız futbolcu için sarı - kırmızılıların nabız yokladığı öğrenilmişti.



Bayern Münih'in 30 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı oyuncu için gelen teklifleri dinlemek istediği iddia edilmişti ancak Alman devinden sürpriz bir karar geldi.