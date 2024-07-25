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Galatasaray için Memphis Depay iddiası

Bonservisini elinde bulunduran Memphis Depay için Galatasaray ve Inter'in devrede olduğu iddia edildi. Hollandalı golcünün bonuslar hariç 5 milyon euroluk maaş talebi bulunuyor.

Galatasaray için Memphis Depay iddiası

Atletico Madrid'in sözleşme yenilemediği Memphis Depay için yeni bir iddia ortaya atıldı.

La Gazetta dello Sport'un haberine göre, ve Inter'in Memphis Depay transferinde devrede olduğu öne sürüldü.

MAAŞ TALEBİ BELLİ OLDU

Serbest oyuncu statüsündeki Hollandalı golcünün menajerleri komisyonlar hariç 5 milyon euro maaş talebinde bulunurken, İtalyan ekiple yapılan görüşmelerde uygun zemin bulunamadığı aktarıldı.

Inter'in 15 günlük süre içerisinde hücum bölgesinde forvet transferi için yer açamaması durumunda anlaşmanın gerçekleşme ihtimalinin olmadığı da kaydedildi.

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