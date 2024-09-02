Galatasaray için Osimhen iddiası: "Yönetim İtalya'ya gidiyor"

Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kazanırken, İtalyan basınından flaş bir iddia ortaya atıldı.

Corriere dello Sport'un haberine göre, sarı-kırmızılıların Napoli forması giyen Victor Osimhen için resmi teklif yaptığı öne sürüldü.

Galatasaray'ın 1 yıllık kiralama ve oyuncunun 11 milyon euroluk maaşının tamamını karşılama teklifinde bulunduğu kaydedildi.

Napoli formasıyla 133 resmi maça çıkan Nijeryalı golcü, bu mücadelelerde 76 gol atıp, 18 asistlik katkı sağladı.

OSIMHEN TEKLİFİ KABUL ETTİ İDDİASI

Fransız basınından RMC Sport'a göre ise, Osimhen'in Galatasaray'ın teklifini kabul ettiği aktarıldı.

GALATASARAY YÖNETİMİ NAPOLİ'YE GİDİYOR

Transfermarkt'a göre 100 milyon euroluk piyasa değeri bulunan santrforun Türkiye'ye gitmeye hazır olduğu ve sarı-kırmızılı yöneticilerin transferi neticelendirmek için Napoli'ye doğru yola çıktığı da belirtildi.

GOL KRALI OLAN İLK AFRİKALI

Öte yandan 2022/2023 sezonunda Napoli'nin 33 yıl sonra ilk Serie A şampiyonluğunu kazanmasında önemli rol oynayan ve 26 golle ligi gol kralı olarak tamamlayan Osimhen, İtalya'da bunu başaran ilk Afrikalı oyuncu olmuştu.