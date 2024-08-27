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Galatasaray için Otavio iddiası

Galatasaray'ın Al Nassr forması giyen Otavio'yu kadrosuna katmak için harekete geçtiği öne sürüldü.

Galatasaray için Otavio iddiası

'da transfer çalışmaları devam ederken yeni bir iddia ortaya atıldı.

O Jogo'nun haberine göre, sarı-kırmızılıların Al-Nassr forması giyen Otavio'yu kadrosuna katmak için devreye girdiği öne sürüldü.

Geçtiğimiz yaz transfer sezonunda Porto'dan 60 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Al Nassr'a transfer olan Brezilyalı oyuncunun 2 sezon daha Arabistan ekibiyle sözleşmesi bulunuyor.

29 yaşındaki orta saha, Al-Nassr formasıyla çıktığıu 47 resmi maçta 11 gol atıp, 7 asistlik katkı sağladı. 

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