Galatasaray için Otavio iddiası

Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ederken yeni bir iddia ortaya atıldı.

O Jogo'nun haberine göre, sarı-kırmızılıların Al-Nassr forması giyen Otavio'yu kadrosuna katmak için devreye girdiği öne sürüldü.

Geçtiğimiz yaz transfer sezonunda Porto'dan 60 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Al Nassr'a transfer olan Brezilyalı oyuncunun 2 sezon daha Arabistan ekibiyle sözleşmesi bulunuyor.

29 yaşındaki orta saha, Al-Nassr formasıyla çıktığıu 47 resmi maçta 11 gol atıp, 7 asistlik katkı sağladı.