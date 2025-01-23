Galatasaray için yasa dışı bahis reklamı kararı: Takipsizlik kaldırıldı

Galatasaray Spor Kulübü, Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş, Galatasaray Sportif A.Ş. ile Galatasaray yöneticisi Eray Yazgan hakkında, "kişileri reklam vermek ve sair surette spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarını oynamaya teşvik etmek" suçundan verilen takipsizlik kararı kaldırıldı.



İstanbul Sulh Ceza Hakimliğince verilen kararda, 11 Ekim 2024'teki takipsizlik kararına Spor Toto Teşkilat Başkanlığınca itiraz edildiği belirtildi.



Yapılan itirazda, eksik ve yetersiz araştırma yapıldığının belirtildiği, 14 Eylül 2024'te oynanan Galatasaray-Çaykur Rizespor maçında Ramspark'taki dijital led panolarında ve Galatasaraylı futbolcuların formalarında "meritking.news" reklamlarının yer aldığının anlatıldığı kaydedildi.



Galatasaray'ın resmi internet sitesinden 15 Eylül 2024’te, "Galatasaray Sportif A.Ş, Galatasaray Spor Kulübü ve Serwin Global Solutions SDN BHD arasında küresel bir dijital spor haber platformu olan 'meritking.news' markası tanıtımı özelinde kullanılmak üzere 2024-2025 ve 2025-2026 sezonlarını kapsayacak şekilde 14 milyon 60 bin dolar artı KDV bedelle futbol takımımızın forma sırtı, farklı branşlarımızda reklam ve tanıtım haklarını kapsayan sponsorluk sözleşmesi imzalanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." şeklinde açıklama yapıldığı hatırlatıldı.



''MERİTKİNG SİTESİ ARAŞTIRILMALI''



Açıklamada belirtilen internet adresiyle ilgili olarak Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna (BTK) erişimin engellenmesi talebinde bulunulduğu aktarılan karar yazısında, Türk Ceza Kanunu'nda yer alan "Ceza sorumluluğunun şahsiliği" maddesine göre tüzel kişi içindeki gerçek kişiler ve bunların sorumluluklarının tespit edilmesi gerektiği kaydedildi.



Kararda, Serwin Global Solutions SDN BHD yetkilileri bakımından sözleşme imzalanıp imzalanmadığı, şirket yetkililerinden kimlerin olayla ilgili bilgisi olduğunun tespit edilerek, savunmalarının alınması gerektiğine vurgu yapıldı.



''Meritking.news'' isimli sitenin yurt dışı kaynaklı olup olmadığı, yöneticisinin kim olduğu gibi hususların araştırılması gerektiği belirtilen kararda, Net Holding'in paylaştığı bahse konu internet sitesinden yasa dışı bahis sitesine link yönlendirmesi yapıldığına dair noter tasdikli belgeler incelendiğinde, reklam yapmaya aracılık eylemi bakımından aralarında sözleşme olup olmadığının belirlenmesi, varsa örneklerinin istenmesi gerektiği aktarıldı.



"EKSİK SORUŞTURMA YAPILDI"



Kararda, söz konusu sitenin yöneticisi, sitenin oluşumuna katkı veren ilgililer, şirket tarafından alınan kararlar, şirket icracı kurumları ve kararı alan kişi ve kişiler tespit edilerek, savunma ve beyanlarının alınması gerektiği aktarıldı.



Söz konusu sitenin yurt dışı kaynaklı olup olmadığı, sitenin yöneticisinin tespit edilmesi ve gerekirse dijital materyallerine el konularak incelenmesi gerektiği kaydedilen kararda, şu ifadeler yer aldı:



"Söz konusu materyaller üzerinde teknik uzman bilirkişi incelemesi yapılması, yine söz konusu site kullanılarak para kazanma hareketi gerçekleşip gerçekleşmediğinin tespiti bakımından araştırma yapılarak, söz konusu site ile elde edilen bir gelir olup olmadığı, varsa bu paranın nakline aracılık eden kişiler tespit edilerek 'şüpheli' sıfatıyla ifadesine başvurulması gerektiğinden, eksik ve yetersiz soruşturma yapıldığından soruşturmanın genişletilmesine karar verilerek aşağıdaki şekilde hüküm kurmak gerekmiştir."



Kararda, soruşturmanın genişletilmesine ve dosyanın gereği yapılmak üzere İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına iade edilmesine karar verildiği vurgulandı.



SORUŞTURMANIN BAŞLANGICI VE TAKİPSİZLİK KARARI



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca 11 Ekim 2024'te kovuşturmaya yer olmadığına dair verilen kararda, Spor Toto Teşkilat Başkanlığının 14 Eylül 2024'te "meritking.news" isimli sitenin "meritking" isimli yasa dışı bahis sitesine ait haber sitesi olduğuna ve bahse konu sponsorluk anlaşmasının suç teşkil ettiğine dair müracaatı üzerine soruşturma başlatıldığı aktarılmıştı.



Alınan ifade ve dosyaya sunulan savunma dilekçelerinin özetine değinilen kararda, Galatasaray'ın, "meritking.news" isimli sitenin haber sitesi olduğu düşüncesiyle sponsorluk görüşmelerine başladığı, sitenin isminin kullanılması hususunda Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) görüş sorulduğu, TFF'nin 13 Eylül 2024'te ''Uygundur' cevabı vermesi üzerine sözleşme imzalandığını belirttiği kaydedilmişti.



Net Holding A.Ş'den Galatasaray Spor Kulübü'ne 16 Eylül 2024'te "merit" markasının şirket adına tescilli olduğu ve yapılan anlaşmanın marka ihlaline yol açtığı, "meritking" sitesinin yasa dışı bahis sitesi olduğu ve bu siteyle de hukuki mücadelenin devam ettiğine ilişkin ihtar yapılması üzerine sponsorluk sözleşmesinin 17 Eylül 2024'te askıya alındığı, aynı günkü maçta site reklamlarının kullanılmadığı ifade edilmişti.



Kararda, 30 Eylül 2024'te ise sözleşmenin feshedildiğinin belirtildiği aktarılarak, kovuşturma yapılmasına yer olmadığına karar verildiği kaydedilmişti.