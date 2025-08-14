Galatasaray iddiaları vardı, Berke Özer resmi imzayı attı: Bonservisi açıklandı!
Eyüpspor'un kalecisi Berke Özer, Fransa Ligue 1 ekibi Lille ile sözleşme imzaladı. Başarılı eldivenin maliyeti belli oldu.
Trendyol Süper Lig'de geçtiğimiz sezon Eyüpspor formasıyla gösterdiği performansın ardından adından fazlasıyla söz ettiren Berke Özer için sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Başarılı file bekçisi için Galatasaray'ın harekete geçtiği iddia edilmişti ancak Özer'in yeni adresi Fransa oldu.
TRANSFER RESMEN AÇIKLANDI
25 yaşındaki eldivenin Fransa Ligue 1 ekibi Lille'e transferi resmen açıklandı.
EYÜPSPOR, BONSERVİSİ DUYURDU
Eyüpspor'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Futbolcumuz Berke Özer'in transferi konusunda Lille Olympique Sporting Club (Lille OSC) ile resmi anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre Lille OSC, kulübümüze 4 milyon 500 bin euro garanti ve 500 bin euro bonus olmak üzere toplam 5 milyon euro bonservis bedeli ödeyecektir"
EYÜPSPOR'DA 65 MAÇA ÇIKTI
Geride kalan iki sezonda Eyüpspor'da forma giyen 25 yaşındaki file bekçisi, eflatun-sarılı ekipte toplamda 65 maçta görev yaptı.
