Galatasaray iddiaları vardı, Berke Özer resmi imzayı attı: Bonservisi açıklandı!

Trendyol Süper Lig'de geçtiğimiz sezon Eyüpspor formasıyla gösterdiği performansın ardından adından fazlasıyla söz ettiren Berke Özer için sıcak gelişmeler yaşanıyor. Başarılı file bekçisi için Galatasaray'ın harekete geçtiği iddia edilmişti ancak Özer'in yeni adresi Fransa oldu.

EYÜPSPOR, BONSERVİSİ DUYURDU

Eyüpspor'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"Futbolcumuz Berke Özer'in transferi konusunda Lille Olympique Sporting Club (Lille OSC) ile resmi anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre Lille OSC, kulübümüze 4 milyon 500 bin euro garanti ve 500 bin euro bonus olmak üzere toplam 5 milyon euro bonservis bedeli ödeyecektir"

EYÜPSPOR'DA 65 MAÇA ÇIKTI

Geride kalan iki sezonda Eyüpspor'da forma giyen 25 yaşındaki file bekçisi, eflatun-sarılı ekipte toplamda 65 maçta görev yaptı.