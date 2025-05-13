Galatasaray iddiaları vardı: Eyüpspor, Berke Özer'in sözleşmesini uzattı
Eyüpspor, iç transferde iki önemli ismin sözleşmesini uzattı.
Tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele eden ve Avrupa kupaları iddiasını sürdüren Eyüpspor'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.
İstanbul ekibi, kaleci Berke Özer ve savunma oyuncusu Luccas Claro'nun sözleşmelerini 2 sezon daha uzattı.
BERKE ÖZER İÇİN GALATASARAY İDDİASI VARDI
Berke Özer'in adı, Eyüpspor'da bu sezon gösterdiği performans sonrası adı Galatasaray ve Avrupa'nın önde gelen kulüpleriyle anılıyordu.
TFF'YE BİLDİRİLDİ
Eyüpspor, her iki futbolcunun da sözleşmelerinin uzatıldığını Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirdi.
BU SEZONKİ PERFORMANSLARI
Bu sezon Eyüpspor formasıyla 34 maça çıkan Özer, 42 gol yedi ve 12 maçta kalesini gole kapattı.
Luccas Claro ise 36 maçta 1 gol atma başarısı gösterdi.
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