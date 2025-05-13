Galatasaray iddiaları vardı: Eyüpspor, Berke Özer'in sözleşmesini uzattı

Berke Özer'in adı, Eyüpspor'da bu sezon gösterdiği performans sonrası adı Galatasaray ve Avrupa'nın önde gelen kulüpleriyle anılıyordu.

İstanbul ekibi, kaleci Berke Özer ve savunma oyuncusu Luccas Claro'nun sözleşmelerini 2 sezon daha uzattı.

Tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele eden ve Avrupa kupaları iddiasını sürdüren Eyüpspor'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.

TFF'YE BİLDİRİLDİ

Eyüpspor, her iki futbolcunun da sözleşmelerinin uzatıldığını Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirdi.

BU SEZONKİ PERFORMANSLARI

Bu sezon Eyüpspor formasıyla 34 maça çıkan Özer, 42 gol yedi ve 12 maçta kalesini gole kapattı.

Luccas Claro ise 36 maçta 1 gol atma başarısı gösterdi.