Galatasaray iki eksikle Hollanda deplasmanında: Hedef üst üste 3. galibiyet

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin dördüncü haftasında, bugün Hollanda'nın Ajax takımına konuk olacak Galatasaray, Avrupa kupalarındaki 332. mücadelesine çıkacak.

Galatasaray'da sakatlanan Yunus Akgün'ün yanı sıra tedavisi süren İlkay Gündoğan da Amsterdam'a götürülmedi.



1956-1957 sezonuyla başlayan Avrupa serüveninde farklı organizasyonlarda 37 farklı ülkenin 112 farklı takımıyla karşılaşan sarı-kırmızılı ekip, toplamda 331 maçta mücadele etti.

Galatasaray, Avrupa organizasyonlarındaki müsabakaların 118'inden galibiyetle ayrılırken 124 karşılaşmada rakiplerine mağlup oldu. Sarı-kırmızılı takım, 89 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı.

Avrupa maçlarında rakip fileleri 456 kez havalandıran sarı-kırmızılılar, kalesinde 504 gole engel olamadı.

SON 10 DIŞ SAHA MAÇINI KAZANAMADI



Galatasaray, Avrupa kupalarında deplasmanda oynadığı son 10 müsabakadan galibiyet çıkaramadı.

Sarı-kırmızılı ekip, UEFA organizasyonlarında son dış saha galibiyetini 2023-2024 sezonunda İngiltere temsilcisi Manchester United ile yaptığı UEFA Şampiyonlar Ligi maçında 3-2'lik skorla elde etti.

Galatasaray, sonrasında dış sahada 3 UEFA Şampiyonlar Ligi, 1 Şampiyonlar Ligi elemesi ve 6 UEFA Avrupa Ligi karşılaşmasına çıktı. "Devler Ligi"ndeki 4 maçı kaybeden sarı-kırmızılılar, Kupa 2'de ise üçer beraberlik ve yenilgi yaşadı.

Galatasaray, söz konusu maçlarda 12 kez rakip fileleri havalandırırken, kalesinde 26 gol gördü.

AVRUPA'DA SON 13 MÜSABAKADA 3 KEZ KAYBETTİ



Galatasaray, Avrupa kupalarında çıktığı son 13 müsabakanın 10'unda mağlubiyet yüzü görmedi.

Sarı-kırmızılı takım, 10'u UEFA Avrupa Ligi'nde, 3'ü ise UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanan son 13 karşılaşmada beşer galibiyet ile beraberlik alırken, 3 kez yenildi.

SON 20 ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇINDA 3 GALİBİYET



Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi grup/lig aşamasında çıktığı son 20 müsabakada 3 galibiyet aldı.

Sarı-kırmızılı ekip, "Devler Ligi"nin grup/lig aşamasında geride kalan 20 müsabakada 3 galibiyet, 5 beraberlik ve 12 yenilgi yaşadı.



AVRUPA KUPALARINDA GALATASARAY