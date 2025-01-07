Galatasaray iki genç futbolcuya sözleşme
Galatasaray, Recep Yalın Dilek ile Ali Yeşilyurt'un sözleşmelerinin 2027-2028 sezonu sonuna kadar uzatıldığını duyurdu.
Galatasaray, genç futbolcular Recep Yalın Dilek ve Ali Yeşilyurt ile sözleşme yeniledi.
Galatasaray, 18 yaşındaki Recep Yalın Dilek ile 19 yaşındaki Ali Yeşilyurt'un sözleşmelerinin 2027-2028 sezonu sonuna kadar uzatıldığını açıkladı.
Sarı-kırmızılılar, internet sitesinden yaptığı açıklamada, 18 yaşındaki Recep Yalın Dilek ve 19 yaşındaki Ali Yeşilyurt ile 2027-2028 sezonu sonuna kadar sözleşme uzatıldığını belirtti.
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