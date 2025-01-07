Galatasaray iki genç futbolcuya sözleşme

Galatasaray, genç futbolcular Recep Yalın Dilek ve Ali Yeşilyurt ile sözleşme yeniledi.

Galatasaray, 18 yaşındaki Recep Yalın Dilek ile 19 yaşındaki Ali Yeşilyurt'un sözleşmelerinin 2027-2028 sezonu sonuna kadar uzatıldığını açıkladı.



Sarı-kırmızılılar, internet sitesinden yaptığı açıklamada, 18 yaşındaki Recep Yalın Dilek ve 19 yaşındaki Ali Yeşilyurt ile 2027-2028 sezonu sonuna kadar sözleşme uzatıldığını belirtti.