Galatasaray, iki kez öne geçtiği maçta Rennes ile berabere kaldı

Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray , yeni sezon öncesi çalışmalarını sürdürüyor.

Sarı-kırmızılılar, dördüncü hazırlık maçında Fransa Ligue 1 ekibi Rennes ile karşı karşıya geldi.

RAMS Park'ta oynanan müsabaka, 3-3'lük beraberlikle sonuçlandı.

Galatasaray'ın gollerini 18. dakikada Victor Osimhen, 49. dakikada Gabirel Sara ve 90+4. dakikada penaltıdan Barış Alper Yılmaz kaydetti. Konuk ekibin sayıları ise 27, 58 ve 61. (P) dakikalarda Esteban Lepaul'den geldi.