Galatasaray, iki kez öne geçtiği maçta Rennes ile berabere kaldı
02.08.2026 19:56
Son Güncelleme: 02.08.2026 22:58
Rennes futbolcusu Abdelhamid Ait Boudlal ile Galatasaraylı Victor Osimhen'in mücadelesi.
Galatasaray, yeni sezon öncesi oynadığı dördüncü hazırlık maçında Rennes ile berabere kaldı.
Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, yeni sezon öncesi çalışmalarını sürdürüyor.
Sarı-kırmızılılar, dördüncü hazırlık maçında Fransa Ligue 1 ekibi Rennes ile karşı karşıya geldi.
RAMS Park'ta oynanan müsabaka, 3-3'lük beraberlikle sonuçlandı.
Galatasaray'ın gollerini 18. dakikada Victor Osimhen, 49. dakikada Gabirel Sara ve 90+4. dakikada penaltıdan Barış Alper Yılmaz kaydetti. Konuk ekibin sayıları ise 27, 58 ve 61. (P) dakikalarda Esteban Lepaul'den geldi.
Szymanski ile Yunus Akgün'ün mücadelesi.
Sarı-kırmızılılar, bu skorun ardından yeni sezon öncesi oynadığı dördüncü hazırlık maçında ilk beraberliğini aldı.
İlk hazırlık maçında Ümraniyespor'u 5-1 mağlup eden Galatasaray; Avusturya kampında Monza'ya 2-0, Venezia'ya ise 3-0 yenilmişti.
SON HAZIRLIK MAÇI VILLARREAL'E KARŞI
Galatasaray, bir diğer hazırlık maçında ise 8 Ağustos Cumartesi günü saat 21.00'de İspanya temsilcisi Villarreal'i ağırlayacak.