Galatasaray ikinci Başkanı Metin Öztürk'ten derbide kupa talebi iddialarına yanıt

Galatasaray ikinci Başkanı Metin Öztürk, Pazar günü oyunanacak Fenerbahçe derbisi öncesinde açıklamalarda bulundu.

Metin Öztürk'ün açıklamalarında şu ifadeler yer aldı;

"Arda Kardeşler konusu, bizlerin şaşkınlıkla karşıladığı bir konu. Bir hatalı düdük, bir hatalı kararın şampiyonluğa tesir edeceği bir maça, bir hakemin manuel atanması. Üstelik bu hakemin, kasıtlı ve hatalı demek istemiyorum, Kadıköy'deki maçta Icardi'ye yapılan müdahaleye bir şey yapmaması, maçın kaderine tesir etmesi, aynı hakemin manuel bu maça atanması.

"HAKEMİN OLASI HATALI KARARLARININ SORUMLULUĞU MANUEL OLARAK ATAYANLARDA"

Bir şey daha var, 6-1 kazandığımız Sivasspor maçı, bir penaltımız ve bir golümüz verilmedi. Rakibe de kırmızı kart verilmedi. Maç 0-0 olsa ne olacaktı? Aynı hakemin, Fenerbahçe'nin Adana Demirspor ve Karagümrük maçında yaptıkları, Ankaragücü maçında yaptıkları? İyi niyetimi zorlayacak hata demeye çalışıyorum. Ama iyi niyetimizin de bir sınırı var. İlk yarıda bizim hakkımızı yiyen bir hakemin bu maça atanması... Burada olacak hatalı kararların sorumluluğunun atayanlarda olacağını söylüyorum.

"HAK HUKUK GEÇERLİ OLDUĞU ZAMAN GALATASARAY ŞAMPİYONLUĞUNU KUTLAYACAKTIR"

Biz dedikoduyla uğraşmıyoruz. Ligin kaderinin belirleneceği bir maça, manuel atamayla ilk devre Galatasaray'ın aleyhine kararlar veren, Sivasspor maçında 1 penaltı ve 1 kırmızı kartı vermeyen, Ankaragücü-Fenerbahçe, Adana Demirspor-Fenerbahçe maçında rakipler aleyhinde bu kadar rahat kararlar veren bir hakemin bu maça atanmasını doğru bulmuyoruz. Biz emeğimizin karşılığını almak istiyoruz. Bilin ki hak, hukuk geçerli olduğu zaman Galatasaray pazar günü şampiyonluğunu kutlayacaktır.

GALATASARAY KUPA TALEBİNDE BULUNDU MU?

Fenerbahçe maçında şampiyonluk kupası istediğimize dair bir şeyler dolaşıyor, herhalde canı sıkılan bir şey yazıyor. Şampiyonluk netleşmeden böyle bir başvuru yapacak değiliz.

TFF SEÇİMLERİ

Biz, 25 Mayıs tarihine kadar görevdeyiz. Hatta 24 Mayıs, ondan sonrası için fikir beyan etmek doğru olmaz. Biz sadece Fenerbahçe maçına ve şampiyonluğa konsantreyiz. Onun için herkes, futbolun adaleti için ne yapması gerekiyorsa, onu yapsın. Bu kadar kasıtlı hareket etmiş hakemin maçımıza atanmasını manidar buluyoruz."