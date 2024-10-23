Galatasaray ile anılıyordu: Beşiktaş'tan Zalewski atağı

Ara transfer dönemi için çalışmalarına başlayan Beşiktaş için yeni bir iddia ortaya atıldı.

Fanatik'in haberine göre, siyah-beyazlıların Roma forması giyen Nicola Zalewski ile ilgilendiği öne sürüldü.

Beşiktaş'ın İtalyan ekibiyle sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan sol kanat oyuncusunu, devre arasında uygun bir bonservis bedeli karşılığında kadrosuna katmak istediği kaydedildi.

Akdeniz Mükemmeliyet Ödülü töreni için İtalya'da açıklamalarda bulunan Beşiktaş İkinci Başkanı Hüseyin Yücel, "Zalewski için yorum yapamam ama ileride ilgimizi çekebilir. Şunu söyleyebilirim ki eğer bir oyuncu ilgimizi çekiyorsa onu transfer ederiz." dedi.

Öte yandan Serie A'dan transfer yapmak istediklerini belirten Yücel, "İtalya'yı antrenörümüz ve scout ekibimiz çok yakından takip ediyor ancak şu anda özel bir isim veremem." diye konuştu.

Geçtiğimiz yaz transfer sezonunda Zalewski için Galatasaray devreye girmişti ancak transfer gerçekleşmemişti.