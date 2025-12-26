Galatasaray ile anılmıştı, Real Madrid'de yıldız isim için karar verildi! Bir dönem sona eriyor
26.12.2025 08:53
NTV - Haber Merkezi
Real Madrid'in dünyaca ünlü savunma oyuncusu Antonio Rüdiger için dikkat çeken bir haber gündeme geldi.
La Liga devi Real Madrid'de ara transfer döneminin yanı sıra sezon sonu için de hareketli günler yaşanıyor.
BİR DÖNEMİN SONUNU GETİRECEK KARAR
Fichajes'in haberine göre Real Madrid, sözleşmesinin son yılında bulunan Antonio Rüdiger ile yolları ayırma kararı aldı.
Haberin devamında Alman savunmacıyla yolların ayrılması kararının, kulübün uzun vadeli stratejisinin bir parçası olduğu belirtildi. Real Madrid'in, savunma hattında gençleşmeye gitmeyi hedeflediği aktarıldı.
Real Marid'in stoperi Antonio Rüdiger'in Manchester City'nin hücum oyuncusu Bernardo Silva ile ikili mücadelesi.
32 yaşındaki futbolcuya Avrupa'nın önde gelen kulüplerinden talipler bulunduğu, Rüdiger'in başta Suudi Arabistan olmak üzere yüksek maaşlı tekliflere olumlu yaklaştığı kaydedildi.
GALATASARAY İLE ANILIYORDU
Tecrübeli futbolcunun adı son dönemde Galatasaray ile sıkça anılıyordu.
Antonio Rüdiger, Real Madrid ile FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda boy göstermişti.
SARI-KIRMIZILILARIN PLANI
Sarı-kırmızılıların, oyuncuyu devre arasında kadrosuna katmak için her formülü deneyeceği öne sürülürken, Real Madrid'in ocak ayında ayrılığa sıcak bakmaması halinde sezon sonu için girişimlerin devam edeceği iddia edilmişti.
BU SEZONKİ PERFORMANSI
Bu sezon Real Madrid formasıyla 12 resmi maça çıkan Rüdiger, 954 dakika süre aldı.