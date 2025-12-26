Galatasaray ile anılmıştı, Real Madrid'de yıldız isim için karar verildi! Bir dönem sona eriyor

La Liga devi Real Madrid'de ara transfer döneminin yanı sıra sezon sonu için de hareketli günler yaşanıyor.

BİR DÖNEMİN SONUNU GETİRECEK KARAR

Fichajes'in haberine göre Real Madrid, sözleşmesinin son yılında bulunan Antonio Rüdiger ile yolları ayırma kararı aldı.

Haberin devamında Alman savunmacıyla yolların ayrılması kararının, kulübün uzun vadeli stratejisinin bir parçası olduğu belirtildi. Real Madrid'in, savunma hattında gençleşmeye gitmeyi hedeflediği aktarıldı.